Pepe Rodríguez rompe a llorar ‘El musical de tu vida’ al hablar de su faceta más desconocida

Pepe Rodríguez ha sido el último invitado del programa El musical de tu vida, en el que Carlos Sobera presentó una representación de su vida en forma de musical. Al llegar a uno de los momentos más complicados de su biografía no pudo evitar las lágrimas ante las cámaras.

Aunque es conocido por su buen hacer en los fogones y por su papel como jurado de MasterChef, cuando era pequeño tenía una pasión muy distinta como la de ser cantante de rock, aunque la vida le llevó a la hostelería, donde comenzó con mal pie: «Era muy mal camarero. Quién me lo iba a decir a mi».

Su juventud transcurrió durante la década de los 80, especialmente complicada por el impacto de la droga, que él mismo vivió en Illescas, su pueblo. Algo que le marcó en aquella época era ver que uno de sus profesores se juntaba con los jóvenes más problemáticos, algo que no entendía.

«Mientras todo el pueblo los señalaba porque al final eran los que nos robaban las radios y demás, él se entremezclaba con ellos, pero lo hacía para ayudarles. Quería que salieran de ahí. Era fascinante e inspirador ver cómo una persona de su edad y sin ninguna necesidad, intentaba ayudarles», recordaba.

Un día se dio cuenta de que él no podía quedarse de brazos cruzados y decidió ofrecerse para ayudarle: «Me impresionó de tal manera aquello que un día por Illescas le dije que si quería que le echara una mano. Ahí entendí la problemática de las drogas».

En ese momento no pudo reprimir las lágrimas al recordar aquella época de su vida tan especial: «Me ayudó a ser mejor persona. No hay nada más importante en la vida ni más maravilloso que ayudar a los demás». Pepe Rodríguez está muy orgulloso de aquello al comprobar que aquellos jóvenes que tonteaban con las drogras y la delincuencia ahora tienen una vida completamente normal.