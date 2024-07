‘Pecado original’, capítulo 29 (Temporada 5): Ender quiere dejar en evidencia a Dogan

No es ningún secreto que Pecado original se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 28 de la Temporada 5 de Pecado original. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Çagatay no puede evitar sufrir muchísimo por la situación que le está tocando vivir. Y es que la dura venganza por parte de Yildiz es algo que no solamente le duele mucho, sino que no se esperaba en absoluto.

Ender, por su parte, no duda un solo segundo en hacer todo lo que está en su mano para tratar de buscar el punto más débil de Dogan. Es un hecho que tiene todo en contra, pero también es consciente de que, si lo encuentra, podría llegar a tener la sartén por el mango a la hora de utilizar al empresario.

En cuanto a Dogan, no puede evitar empezar a plantearse cuál es la manera perfecta para hacer feliz a Yildiz. No tarda en pensar en una opción verdaderamente arriesgada y peligrosa. Estamos hablando de deshacerse no solamente de Ender, sino también de Çagatay. Se mostrará convencido de que, únicamente así, logrará su objetivo.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 29 de la Temporada 5 de Pecado original. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Yildiz tiene diversos y preocupantes problemas a la hora de pagar las numerosas deudas de Asuman. Al fin y al cabo, no quiere contar a Dogan todo lo que está pasando, en este sentido.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Ender se muestra más que decidida a mostrar la verdadera cara de Dogan. Todo ello mientras Ekin empieza a estar al límite y verdaderamente sobrecargado con la situación que tiene con el reconocido empresario. Y todo por culpa de las malas intenciones de Handan.

Y hablando de la madre de Kumru, parece que ha llegado el momento de que uno de sus grandes deseos empiece a hacerse realidad. ¿El motivo? El cara a cara entre Dogan y Ekin es un hecho, y desde luego que va a marcar un antes y un después en la vida de ambos, pero también de todas las personas que están a su alrededor. No te pierdas los próximos capítulos de la exitosa serie turca Pecado original en Antena 3 y atresplayer.