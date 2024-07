‘Pecado original’, capítulo 28 (Temporada 5): Dogan traza un plan para acabar con Ender y a Çagatay

No es ningún secreto que Pecado original se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad puesto que estamos ante una historia que está marcando un antes y un después en numerosos aspectos.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 27 de la Temporada 5 de Pecado original. De esta manera tan concreta, observamos cómo Çagatay está haciendo todo lo que está en su mano para volver a ganarse la confianza de Yildiz. Y es que está profundamente seguro de que ella va a regresar, sin importar las consecuencias.

Kumru se enfada 😤 por el repentino enamoramiento 😍 de su padre con Yildiz. #PecadoOriginal➡️https://t.co/TwOpMyp1DZ pic.twitter.com/GrskETa9Kw — Pecado Original (@PecadoriginalA3) July 2, 2024

Ender, en un momento determinado, acaba enterándose de los esfuerzos de Çagatay por reconciliarse con Yildiz. Es por eso que no duda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para hacer un movimiento verdaderamente diferente. Es hora de mover ficha y hacerlo a la mayor rapidez posible.

Lejos de que todo quede ahí, y como consecuencia de este gesto de Ender, todo da un giro verdaderamente radical. Hasta tal punto que, de un instante a otro, Yildiz se ve obligada a tomar una de las decisiones más sorprendentes e impactantes de su vida. Parece que ha llegado el momento perfecto para hacerlo.

Disparan a Ismail 🔫 y le hieren en el hombro 🩸 ¿Quién habrá sido? #PecadoOriginal ➡️https://t.co/TwOpMyp1DZ pic.twitter.com/IhFeObZS9b — Pecado Original (@PecadoriginalA3) July 2, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 28 de la Temporada 5 de Pecado original. De esta manera tan concreta, los espectadores son testigos de cómo Çagatay sufre por la inesperada e impactante venganza por parte de Yildiz. Es algo que no estaba para nada en sus planes y le ha descolocado por completo.

Por si fuera poco, observamos cómo Ender trata por todos los medios de encontrar el punto débil de Dogan. Todo ello mientras el empresario empieza a tener en mente que la forma de ser feliz con Yildiz tiene una sola vía. ¿En qué consiste, exactamente? En deshacerse de Ender y Çagatay a la mayor brevedad posible.

Es más que evidente que se trata de un plan arriesgado y con graves consecuencias, pero también es consciente de que, de no hacerlo, podría perder a Yildiz para siempre y eso es algo que no está dispuesto a aceptar, bajo ningún concepto.