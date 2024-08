‘Pecado original’, capítulo 24 (Temporada 6): Yildiz decide poner a prueba a Dogan

No es ningún secreto que Pecado original se ha convertido en una de las series turcas que más éxito está cosechando y que más está dando de qué hablar en los últimos meses. Esto no es producto de la casualidad puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, ya ha marcado un antes y un después en numerosos aspectos.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 23 de la Temporada 6 de Pecado original. De esta manera tan concreta, observamos cómo, finalmente, Yildiz ha tomado una de las decisiones más contundentes de su vida. ¿En qué consiste, exactamente? En reconciliarse con Dogan.

¡Venganzas, venganzas y más venganzas! 🫣 El nuevo plan de Selim viene fuerte. 😬 #PecadoOriginal Pincha para que lo veas ▶ https://t.co/aNmUhDpUop ◀ — Pecado Original (@PecadoriginalA3) August 9, 2024

Es más, no tarda en comenzar a preparar todos y cada uno de los detalles para la celebración de la boda. Como no podía ser de otra manera, Julia no tarda en enterarse de estas noticias. Es por eso que no tarda en trazar un plan para poner a Dogan en contra de Yildiz y poder romper con su relación para siempre.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Ender no tarda en aprovechar esta ocasión que se le ha presentado, y todo con el objetivo de vengarse de Julia. Recordemos que ésta optó por no cumplir la promesa que le hizo a la hora de convertirse en la patrocinadora de su empresa. Es algo que, desde luego, no le va a perdonar jamás.

Creo que no fue buena idea amenazar a Handan… ¡Miedo me da de lo que pueda llegar a hacer 🫠! Revive este momentazo ➡ https://t.co/qKvcWnXX4m pic.twitter.com/r73DmvopRs — Pecado Original (@PecadoriginalA3) August 9, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 24 de la Temporada 6 de la serie turca Pecado original, que se emite de lunes a viernes en Antena 3. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Dogan y Yildiz han continúan inmersos en los preparativos para poder celebrar su boda. A pesar de todo, la joven reconoce que tiene muchísimas dudas.

Es por eso que toma la firme decisión de probar a Dogan para poder encontrar las respuestas que necesita. Lejos de que todo quede ahí, vemos cómo Handan parece haber encontrado su objetivo principal en estos momentos, que no es otro que deshacerse de Julia después de todo el daño que le ha hecho.

Por si fuera poco, observamos cómo Kumru continúa viviendo su nueva realidad tras enterarse de que está embarazada de Selim. Como no podía ser de otra manera, dadas las circunstancias, esta noticia ha sorprendido a todos. Sobre todo al círculo más cercano del doctor, al ser conscientes de los secretos que esconde a sus espaldas. No te pierdas los próximos capítulos de la sorprendente y exitosa serie turca Pecado original en Antena 3 y atresplayer.