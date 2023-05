‘Pecado original’, capítulo 20 (Temporada 2): Yildiz, traicionada por Ender en el momento más inesperado

Pecado original, con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. ¡Es realmente espectacular!

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 19 de la Temporada 2 de Pecado original. De esta manera tan concreta, observamos cómo Ender y Yildiz han decidido unir fuerzas para acabar, de una vez por todas, con aquello que une a Kemal y Zehra. Las dos están dispuestas a hacer hasta lo imposible para salirse con la suya.

Alihan, por su parte, no está para nada dispuesto a creer en el amor de Dündar y Zeynep. Por lo tanto, toma la iniciativa de buscar la manera de reconquistarla. Kemal no tardará en darse cuenta de sus intenciones, por lo que Yildiz pagará un alto precio por confiar en quien no debe. ¡Se quedará completamente sin palabras!

Halit y Zeynep descubren que Ender ha pedido la custodia de su hijo… ¡Y Alihan ha firmado como su marido! 😲💥 ¿Qué pasará ahora en #PecadoOriginal? 😱https://t.co/b3geVzxsyP — Pecado Original (@PecadoriginalA3) May 22, 2023

Después de todo, vemos lo que sucede en el episodio 20 de la Temporada 2 de Pecado original. Así pues, observamos cómo Yildiz se queda completamente sin palabras. Y todo por la traición de Ender en el peor momento. Estaba claro que confiar en ella no era una buena idea, pero no le quedaba otra opción.

Lejos de que todo quede ahí, Yildiz ha tomado la firme decisión de armarse de valor para golpear a Ender en uno de sus puntos débiles. Es el momento de marcar distancias y, sobre todo, no achantarse. Por si fuera poco, vemos cómo el paquete sorpresa de Alihan ha provocado que se cuestione toda su vida pero, sobre todo, las decisiones que ha ido tomando. No te pierdas los próximos capítulos de Pecado original en Antena 3 y ATRESplayer Premium.