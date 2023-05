‘Pecado original’, capítulo 19 (Temporada 2): Alihan traza un plan para recuperar a Zeynep

Pecado original se ha convertido en una de las ficciones turcas con más éxito en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos sentidos. ¡Es sencillamente sorprendente y espectacular!

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 18 de la Temporada 2 de Pecado original. Así pues, observamos cómo Zeynep se queda absolutamente sin palabras al ver a Alihan en la puerta de Ender. De esta manera, la joven pierde toda esperanza. Todo ello mientras el matrimonio de Zehra y Kemal se suspende hasta nuevo aviso.

Una noticia que ha pillado desprevenido a Halit. Tanto es así que el empresario no tarda en trazar un nuevo plan para ejercer toda la presión posible y, finalmente, la boda se produzca. A pesar de que ese es el objetivo de Halit, lo cierto es que no es el de Yildiz. La joven no va a parar hasta separarles.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 19 de la Temporada 2 de Pecado original. Así pues, observamos cómo Ender y Yildiz toman la firme decisión de unir fuerzas para acabar, de una vez por todas, con la unión de Kemal y Zehra. Es algo que, desde luego, beneficia muchísimo a las dos.

Todo ello mientras Alihan se niega en rotundo a creer en el amor de Dündar y Zeynep. Por ese mismo motivo, el empresario se arma de valor para trazar un plan con el fin de reconquistarla. Además, vemos cómo Kemal no tarda en darse cuenta de las intenciones de la mayoría mientras que Yildiz paga un precio muy alto por confiar en quien no debe. No te pierdas los próximos capítulos de Pecado original en Antena 3 y ATRESplayer Premium.