No es ningún secreto que Pecado original se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito está cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden ni un solo capítulo de esta historia, ya sea en Antena 3 o en atresplayer. ¡Es sencillamente espectacular!

Los seguidores de Pecado original han sido testigos de cómo, en las últimas semanas, Kerim ha aparecido en la vida de los protagonistas. Sahika, inevitablemente, se fijó en él pero las cosas no están saliendo como ella esperaba. El empresario, en realidad, se ha enamorado profundamente de Yildiz.

Por casualidades de la vida, la historia de los dos actores que se metieron en la piel de Sahika y Kerim fue completamente diferente. Y es que, como consecuencia del buen rollo que existe entre los protagonistas de la serie fuera de cámaras, entre Nesrin Cavadzade y Gökhan Alkan acabó surgiendo algo más que una amistad.

Debemos tener en cuenta que Nesrin llegó a la serie bastante antes que el actor que da vida a Kerim. Inevitablemente, Sahika no tardó en convertirse en la auténtica villana de Pecado original. Poco a poco, fue ganando cada vez más relevancia, hasta tal punto de pasar a ser uno de los personajes principales.

Algo similar ocurrió con Gökhan que, a pesar de incorporarse a la serie una temporada después, se ganó el cariño de la audiencia rápidamente. Al compartir muchas más escenas con las actrices que interpretan a Yildiz y Sahika, los rumores no tardaron en surgir. La prensa turca tenía claro que Gökhan Alkan y Nesrin Cavadzade eran algo más que amigos. ¡Y no se equivocaron!

A pesar de que los dos actores son bastante reservados a la hora de hablar de sus vidas privadas, finalmente en 2019 confirmaron su relación sentimental. Lo hicieron al compartir varias fotografías en sus redes sociales con unos mensajes realmente preciosos. Durante toda su noviazgo publicaron diversas imágenes. Eso sí esas románticas publicaciones no existen actualmente.

Tan solo dos años después de que los actores turcos decidiesen comenzar su relación sentimental, dieron el paso de eliminar de sus redes sociales todas y cada una de las imágenes en las que aparecían juntos. Es más, esto sucedió poco antes de que dieran el paso de casarse. Porque sí, ¡se habían comprometido!

El hecho de borrar tan repentinamente esas publicaciones en las que aparecían juntos provocó que el público llegase a una conclusión: habían puesto fin a su relación sentimental y, por tanto, habían cancelado la boda. Precisamente por lo reservados que son con su vida privada, ninguno de los dos quiso explicar qué había ocurrido.

Como no podía ser de otra manera, a los seguidores de Pecado original que vieron surgir su historia de amor les dio mucha pena que los dos tomaran esta decisión. Aun así, todavía tenemos la oportunidad de seguir viéndoles juntos en esta serie turca que tantísimas alegrías nos está dando. ¿Qué pasará con Sahika y Kerim? ¿Acabarán juntos o empezarán historias de amor por separado?