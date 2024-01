‘Pecado original’, capítulo 9 (Temporada 4): Yildiz, incapaz de imaginar lo que Sahika tiene entre manos

No es ningún secreto que Pecado original, con el paso de los meses, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Cada vez son más los que no se pierden una sola entrega.

Recientemente, hemos podido disfrutar del capítulo 8 de la Temporada 4 de Pecado original. De esta manera tan concreta, observamos cómo, dadas las circunstancias, los preparativos de la boda continúan a toda velocidad. Y no es para menos, ya que está en juego algo tan sumamente importante como es la custodia de su hijo.

Con la pillada de Ender a Kerim nos despedimos de #Pecado23Ene hasta mañana 🫢 ¡Muchas gracias por estar con nosotros un día más! #PecadoOriginal ❤‍🔥 pic.twitter.com/InlBtrZJjD — Pecado Original (@PecadoriginalA3) January 23, 2024

Por lo tanto, no pueden cometer ni el más mínimo error. Halit, por su parte, trata por todos los medios de encontrar una evidencia de lo más concreta de que, en efecto, existe una relación sentimental entre Yildiz y Kerim. Es más, no va a parar hasta lograr su objetivo, por muy complicado que sea.

A pesar de los esfuerzos, parece que su investigación no está dando resultado. Pero todo cambia cuando alguien se ofrece para ayudarle. Dadas las circunstancias, el empresario se ve inmerso en una auténtica encrucijada, por lo que tendrá que tomar una de las decisiones más duras y complejas de su vida.

¡Şahika le hace creer a Ender que ella y Yildiz son íntimas!: “Es una mujer muy hospitalaria”😮 ¿Descubrirá el engaño? 🙄#Pecado23Ene 👉https://t.co/7cJ7pPn0fl👈 — Pecado Original (@PecadoriginalA3) January 23, 2024

Lejos de que todo quede ahí, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 9 de la Temporada 4 de Pecado original. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo, finalmente, Halit decide confiar en Sahika pero lo hace con un objetivo muy concreto: quitarle las fotografías que tiene en su poder. ¡No se lo va a poner tan fácil!

Yildiz está absolutamente inmersa en los preparativos de la boda. Esto hace posible que, inevitablemente, no se dé cuenta de que Sahika está también realizando sus propios preparativos. Se trata de un malvado plan que va a poner patas arriba la vida de todos y cada uno de los protagonistas.

Halit, por su parte y dadas las circunstancias, no ha dudado un solo segundo en vengarse de todas y cada una de las personas que están jugando con él. Tiene muy claro que cada vez son más las personas que se acercan a él por un interés concreto, y no está para nada dispuesto a permitirlo. De esta forma, no ha tardado en sorprender a todos con un inesperado y contundente movimiento. No te pierdas los próximos capítulos de Pecado original en Antena 3 y atresplayer.