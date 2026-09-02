Patricia Steisy y Pablo Pisa pierden el bebé que esperaban: «Intentando asimilarlo»

Patricia Steisy y Pablo Pisa están viviendo uno de los momentos más duros de sus vidas. La pareja, después de que decidiese darse una oportunidad, anunció que estaban esperando un nuevo bebé. A las pocas semanas, la creadora de contenido confesó que se trataba de un embarazo gemelar y que uno de los bebés había dejado de evolucionar en las primeras semanas de gestación. A pesar de todo, parece que la pesadilla no quedó ahí, puesto que ambos han confirmado en redes sociales que también han perdido al otro bebé que esperaban. Todo ocurrió cuando la andaluza acudió de madrugada a Urgencias por fuertes dolores y sangrado abundante. Fueron los médicos quienes le confirmaron la peor de las noticias. Es más, hicieron saber a la pareja que, probablemente, el bebé llevaba «entre dos y tres semanas» sin latido.

Dadas las circunstancias, Patricia Steisy permaneció ingresada para que pudieran realizarle un legrado, pero, finalmente, no fue necesaria esa intervención. Y es que, justo antes de someterse al procedimiento, la pareja de Pablo Pisa pidió ir al baño, y fue entonces cuando expulsó el embarazo de forma natural. Con posterioridad, le hicieron una ecografía para comprobar que todo estaba en orden: «Vieron que no quedaban restos y, finalmente, no ha sido necesario realizar ninguna intervención», han comunicado. Como no podía ser de otra forma, después de lo sucedido, la pareja reconoce que está atravesando un momento verdaderamente complicado: «Estamos tristes. Estamos afectados. Y estamos intentando asimilarlo». Y añaden: «El duelo por un aborto es un duelo extraño y difícil de explicar».

Entre otras cuestiones, para ellos, se trata de una pérdida complicada porque es «despedirte de alguien a quien todavía no has podido conocer, abrazar ni mirar a los ojos» pero, inevitablemente, su existencia empezó a formar parte de sus vidas. Y lo explican: «Ya había cambiado tus planes, tus conversaciones y una pequeña parte de tu vida».

Por si fuera poco, aseguran que ese profundo dolor que están sintiendo no solamente es por la pérdida del embarazo: «No lloras únicamente lo que has perdido, sino también todo aquello que habías empezado a imaginar». Lejos de que todo quede ahí, han querido explicar por qué han querido hacer público lo sucedido.

«Compartimos esto porque hemos compartido con vosotros nuestra ilusión», aseguran. Todo ello mientras el hecho de contar lo ocurrido les evita tener que responder preguntas de aquellos que se interesen por ellos o por el bebé: «Sabemos que, de otra manera, llegarían muchas preguntas hechas desde el cariño que ahora mismo nos costaría responder una y otra vez».

Como no podía ser de otra manera, Patricia Steisy y Pablo Pisa tienen claro que, en estos momentos, necesitan recuperarse de este duro varapalo de la vida: «Ahora toca cuidarnos, recuperarnos, poner los pies en la tierra y seguir adelante». Y aseguran: «Sabemos que, cuando llegue el momento, volveremos a intentarlo». Porque, aunque «esta vez no pudo ser, tenemos claro que iremos a por el siguiente con la misma ilusión». ¡Muchísima fuerza, pareja!