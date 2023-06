‘Pasapalabra’: Moisés, a una letra de llevarse el Bote del programa

Una tarde más, Pasapalabra regresó a Antena 3 con una nueva entrega, en la que Moisés volvió a rozar el bote del programa con la punta de los dedos. El concursante se quedó a tan solo una letra de llevarse el premio, que este jueves ascendía a un total de 448.000 euros.

Por segunda vez el riojano se quedaba a una letra de alzarse con el bote del programa. Moisés estuvo a punto de llevarse a casa medio millón de euros, sin embargo, un apellido le jugó una mala pasada, por lo que tendrá que seguir peleando por el premio en el plató de Pasalapabra.

Fernando fue el primero en comenzar a luchar por el bote, con un total de 156 segundos acumulados en el programa de la tarde. Moisés, por su parte, contó con un segundo menos, en total 155.

El concursante riojano acabó la primera ronda con 19 aciertos y 43 segundos, mientras que en la segunda vuelta alcanzó los 24 aciertos, quedándose a tan solo una palabra del bote, mientras que Fernando se rendía con un total de 22 aciertos.

«Hay un apellido que voy a tirar al azar y vamos a ver qué pasa… no voy a dejar correr mucho el tiempo por si acaso, no vaya a ser que… A ver si hay suerte, hay una posibilidad entre un millón, pero venga», le dijo Moisés a Roberto Leal.

«Apellido del cantautor que en 1998 publicó el álbum After yesterday», le preguntó el presentador de Pasapalabra. «Girimer», contestó el concursante, sin embargo la respuesta correcta era John Gorka. No obstante, a pesar de no llevarse el bote se convirtió en el ganador del día, por lo tanto Fernando tendrá que jugarse su permanencia en la silla azul.