‘Pasapalabra’: un fallo garrafal de Moisés le deja sin posibilidades para ganar el Bote

El pasado lunes, pudimos disfrutar de una nueva entrega de Pasapalabra presentada por Roberto Leal. De esta manera, fuimos testigos de cómo Fernando y Moisés se jugaban el Bote del programa, que ya acumulaba un total de 430.000 euros. Pero, sin duda, uno de los dos concursantes se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la tarde.

Todo comenzó cuando el presentador de Pasapalabra formuló la siguiente pregunta a Moisés, cuando empezaba a jugar el Rosco: “Con la A, persona que tripula una nave espacial”. El riojano no dudó un solo segundo en responder “aeronauta”, pero se equivocó ya que la respuesta correcta era “astronauta”.

“Me he liado yo”, reconoció Moisés al darse cuenta del error garrafal que había cometido nada más comenzar, que le dejó sin posibilidades de hacerse con el Bote. El riojano fue el segundo en empezar a jugar, ya que había acumulado 151 segundos mientras que Fernando, su contrincante, logró hacerse con 161 segundos.

A pesar de ese error cometido en la primera letra del Rosco, Moisés continuó enfrentándose a Fernando para, al menos, llevarse la victoria del día. Su objetivo era claro: evitar, a como dé lugar, la temida Silla Azul, ya que se había quedado sin opciones de llevarse los 430.000 euros del Bote.

Con lo que no contaba el riojano es que, antes de terminar esa primera vuelta, fuera a cometer un nuevo error. Esta vez, en la letra X. “¡Ya la he liado parda! La he entendido mal”, reconoció el participante. El gallego, por su parte, terminó esa primera vuelta con un total de 20 aciertos y 47 segundos restantes.

En un momento dado, Fernando tenía 21 aciertos y 31 segundos sin errores, mientras que Moisés tenía 21 aciertos y 24 segundos, pero dos errores. El riojano quiso jugársela en la Z y, de nuevo, se equivocó. El gallego quiso arriesgar en la letra V y, aunque falló, sí que ganó la prueba por lo que, este martes, quien se enfrentará a la temida Silla Azul será Moisés.