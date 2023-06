‘Pasapalabra’: lista de invitados famosos del 7 al 9 de junio de 2023

Como es habitual cada tres días, Pasapalabra recibe cuatro nuevos invitados famosos que pasarán por el plató de Roberto Leal en los próximos días para ayudar a los concursantes a sumar segundos en su casillero particular antes del Rosco. Estos son los ayudantes de lujo del programa del 7 al 9 de junio de 2023.

Una periodista deportiva, un diseñador de moda, un conocido humorista y una de las influencers más famosas de nuestro país se sentarán en la mesa para demostrar su rapidez mental ante las cámaras.

Irene Junquera

Comenzó su trayectoria en la redacción de deportes de Punto Radio, donde se convirtió en colaboradora de Josep Pedrerol, con el que pasó a Punto Pelota y El Chiringuito.

Tras abandonar el mundo del deporte, decidió probar suerte en otros formatos como All you need is love… o no, pasó por Europa FM y Kiss FM con Frank Blanco y llegó a ser colaboradora de Zapeando en La Sexta.

Su última gran aparición fue en GH VIP 7 y El desmarque de Cuatro y actualmente sigue vinculada al mundo del deporte como colaboradora de Radio Marca y otros medios.

Juan Avellaneda

Es uno de los diseñadores y estilistas más conocidos de nuestro país, siendo el cosejero de decenas de famosos españoles ayudándoles a vestir y en el mundo de la decoración. Pero si por algo es conocido entre el gran público es por su paso por televisión.

Después de ser uno de los asesores de Cámbiame, saltó a programas como MasterChef Celebrity. Entre sus amigos y clientes más famosos se encuentran Tamara Falcó y el guitarrista Ron Wood, miembro de los míticos The Rolling Stones.

Leo Harlem

El humorista regresa a Antena 3, cadena en la que se dio a conocer gracias a El club del chiste. Desde entonces, los espectadores le han visto en programas como El club de la comedia, Zapeando y como invitado habitual de Pasapalabra.

La influencer Madame de Rosa será invitada de Pasapalabra

Se trata de la primera influencer de España, la gran pionera antes de que nombres como los de Dulceida, María Pombo o Laura Escanes se convirtiesen en conocidos por todo el mundo.