‘Pasapalabra’: lista de invitados del 4, 5 y 8 de abril de 2024

Pasapalabra, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Tras unos días en los que Abril Zamora, Secun de la Rosa, María Hervás y Gonzalo Miró se convirtieron en los invitados del programa de Roberto Leal, llega el momento de conocer a las personas que, desde el 4 al 8 de abril acompañarán a Moisés Laguardia y Óscar Díaz.

Patxi Salinas

Hace tan solo unos meses, el ex jugador de fútbol se adentró de lleno en una de las aventuras más sorprendentes de su vida, de la mano de RTVE. Estamos hablando, cómo no, de El Conquistador, convirtiéndose en el capitán del equipo Corocote. Lejos de que todo quede ahí, recientemente hemos podido verle entre fogones tras su exitosa participación en Bake off: Famosos al horno, donde se quedó a las puertas de entrar en la gran final.

Angie Rigueiro

La periodista se ha convertido, indudablemente, en una de las periodistas más reconocidas de nuestro país. Ella es una de las presentadoras de Antena 3 Noticias, ¡y una de las más queridas por la audiencia! Por si fuera poco, Angie Rigueiro también es escritora. De hecho, recientemente ha publicado un libro que lleva por título Cómo conseguir tus metas con la Editorial Planeta. Sin duda, ¡es toda una profesional y amante de la comunicación y del mundo de las letras!

Julio Salinas

Una vez más, volvemos a ver a Julio Salinas en la pequeña pantalla en un concurso junto a su hermano. En esta ocasión, en Pasapalabra serán rivales directos, ya que uno participará junto a Moisés Laguardia, y el otro junto a Óscar Díaz. Recientemente, también pudimos ver al ex futbolista participando en Bake off: Famosos al horno, talent culinario que se emitía en La 1 de Televisión Española.

Tamara

La cantante acude a Pasapalabra como invitada para disfrutar de unas tardes muy divertidas pero, sobre todo, para presentar Ese hombre, el que será su nuevo single y ve la luz, precisamente, el viernes 5 de abril. Debemos recordar que Tamara está de enhorabuena puesto que está celebrando nada más y nada menos que 25 años de carrera. Algo verdaderamente espectacular. ¡Y muy merecido!

Estos cuatro invitados acompañarán, desde el jueves 4 de abril al lunes 8 de abril, a los verdaderos protagonistas de Pasapalabra, que no son otros que Moisés Laguardia y Óscar Díaz. Y lo harán en su aventura para tratar de hacerse con el mítico Rosco. No te pierdas cada tarde, de lunes a viernes, una nueva entrega del programa en Antena 3.