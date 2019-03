Las bonitas palabras de Pablo López para despedir a Miriam Rodríguez en 'La Voz'

‘La Voz’ alcanza su fase final y es el momento de que los coaches se despidan de sus asesores y sigan solos el concurso, por este motivo hemos vivido la emotiva despedida de Miriam por parte del cantante de ‘El Patio’.

Después de la preciosa relación que hemos podido ver a lo largo del programa entre los dos cantantes, nos esperábamos una emotiva despedida y no nos ha defraudado. “Destino Destino Destino… si ella no vuelve, si no esta aquí, no hay esperanza y no hay nada”, son las bonitas palabras que ha escogido Pablo para describir a su compañera de concurso y con las que nos ha conseguido emocionar.

“Un autentico regalo”, así es como Miriam Rodríguez ha descrito su paso por ‘La Voz’ y es que hemos podido ver como la ex triunfita junto a Pablo López lo han dado todo por lo edición.

Por su parte, la gallega escribía un post en Instagram para dirigirse a su compañero, Pablo López. Tal y como ella misma explica en su red social es la única manera de poder expresarse sin que los nervios la traicionen.

Durante los ‘Asaltos’ y posteriormente en la ‘Batalla Final’, los dos artistas han mostrado su sencillez, pasión y talento por la música. Por si fuera poco, si hay algo con lo que la audiencia se ha quedado prendado con esta pareja de concurso ha sido por la complicidad entre ambos.

Uno de los momentos más bonitos que nos regalaron a los espectadores fue cuando, por sorpresa, Miriam y Pablo se arrancaron a cantar sin música y de manera improvisada ‘No!’, el tema que ambos nos presentaron el pasado octubre. En los apenas 30 segundo que duró la actuación, consiguieron emocionar a los espectadores que estaban en casa y a todo el mundo que estaba en el plató, de echo dejaron a la propia Eva González sin palabras.

Aunque no solo Pablo tuvo buenas palabras. La presentadora del programa también quiso dirigirse a la gallega: “Gracias Miriam porque eres piel y eso se nota. Lo agradecemos enormemente”.

Aunque después de esta despedida nos quedemos con el cuerpo triste, no hay que olvidar que todavía queda la parte de los Directos y la esperada Gran final. Muchas sorpresas por delante en la que podremos seguir disfrutando con Pablo López, Luis Fonsi, Paulina Rubio y Antonio Orozco, conociendo más de ellos tanto en lo profesional como en lo personal.

Y además, estamos seguros de que la pareja de ex triunfitos seguirá dando rienda suelta a su amistad y ojalá nos sorprendan con más temas juntos.