La espera se nos ha hecho muy larga, pero ¡ya está aquí! Pablo Alborán ha publicado en sus redes sociales la portada de su próximo disco, La cuarta hoja. Ya sabemos su nombre, pero de momento no tiene fecha de estreno. Lo que sí ha desvelado es que el próximo 4 de octubre sus fans podrán reservarlo.

El sexto álbum del cantante malagueño estará formado por 11 canciones. Aunque nos ha querido dar alguna sorpresa pues según ha publicado, el disco contará con 6 colaboraciones de artistas reconocidos como María Becerra, Leo Rizzi, Ana Mena, Aitana, Álvaro de luna y por último Carín León; que acompañarán a Pablo Alborán en La cuarta Hoja.

Os habréis dado cuenta de que hay algunas canciones del disco como Llueve sobre mojado con Álvaro de Luna y Aitana que han sido un hit durante todo este año. Eso sí, no es la única canción que hemos podido escuchar pues a mediados de año ya nos presentó Carretera y manta y ¡no podemos parar de escucharla!

«Este disco habla de amar con uñas y dientes, de tirarse a la piscina, de que no hay que mendigar amor donde no lo hay, que algunas heridas también se curan con unas copas entre amigos y que en la vida elijas el camino que elijas siempre habrá alguien ahí. Uno no puede estar constantemente buscando un trébol de 4 hojas, tú eres la cuarta hoja», expresó. Estas son las palabras que Pablo publicaba en su post de Instagram para presentar la salida de su nuevo disco.

Será un disco muy positivo que trata de amar «con uñas y dientes», de ser nosotros mismos y no ir buscando amor y cariño donde no lo hay. Nosotros por el momento estamos muy emocionados con la salida del disco y ¡esperamos tener una cuenta atrás muy pronto!