Oxlade y Camila Cabello sorprenden con el remix de ‘Ku lo sa’

La cantante Camila Cabello une sus voces junto a Oxlade, en el remix de su última canción titulada KU LO SA. Una semana después de su estreno, su videoclip ya está aquí y, en él, aparece la cantante junto al nigeriano derrochando mucha sensualidad y complicidad.

La versión original de KU LO SA se estrenó el pasado mes de junio, meses más tarde, el artista llamó a Camila Cabello para que colaborara junto a ella y así fue como nació el remix: “Cuando Ox dijo que quería hacer un remix de esta canción me emocioné mucho. Los ritmos afro son probablemente el género musical que más escucho y le tengo el mayor respeto a Oxlade como escritor como artista: me subí al estudio y escribí mi parte en una hora. Fue tan fácil y divertido y me encanta está canción. Espero que os guste tanto como a mí”, escribía la cantante en su Instagram para presentar su nueva colaboración.

El videoclip está lleno de bailes y movimientos que prometen hacerte bailar, al principio aparecen los dos separados para finalmente unirse en un espacio donde te dejarán boquiabierto con la complicidad y la química que desprenden. Una de las cosas que más ha sorprendido a sus fans es ver como la cantante de Havana, aparece con un impactante cambio de look, al haberse teñido el pelo de rojo e ir vestida con un body a juego con este color lo que ha causado sensación en la audiencia.

Hace unos días la cantante se volvía a hacer viral en Tik Tok al subir un video imitando el trend de la serie Miércoles. Ésta aparece con un vestido negro de encaje con corsé, una falda de tul y unos guantes, además de llevar el mismo color y corte de cabello que la protagonista de la serie. Los usuarios de la plataforma se encontraban muy sorprendidos pues Jenna Ortega y ella parecían gemelas: “Eres literalmente la hermana mayor de Jenna”, “Pensaba que era Jenna Ortega”, son algunos comentarios presentes en la publicación.