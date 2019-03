‘Outlander’ y su reflejo del movimiento #MeToo según Maril Davis y Caitriona Balfe

El equipo de 'Outlander' habla de la importancia de tener a un personaje como Claire en el centro de la historia

Es curioso que sea una serie que tiene lugar siglos atrás la que nos traiga un personaje femenino potente, con su propia historia, que toma sus propias decisiones y habla por sí misma. Pero ‘Outlander’ lo ha hecho. El personaje de Claire es uno de los más admirados de la ficción actual, el cual fue creado por Diana Gabaldon en sus libros y ha sido trasladado a la pantalla por Caitriona Balfe con una exquisitez única.

Todo aquel que apuesta por la serie de Starz, emitida en España por Movistar+, termina cayendo rendido a los pies de esta mujer, única en su especie. Un personaje construido con delicadeza y con precisión, a base de numerosas capas, que huye de la simplicidad que muchas veces nos llega acompañada de tópicos. En definitiva, un personaje que da gusto ver en pantalla, el personaje femenino que merecemos.

De esto mismo han hablado recientemente Maril Davis, productora ejecutiva de ‘Outlander’, y la propia Caitriona Balfe, actriz que da vida a Claire en la serie. Ambas han formado parte del ‘Fiercely Female Panel’ en el marco del tour anual de prensa de la Television Critics Association. Allí, han hablado de la importancia de encontrarnos con personajes como este y del reflejo de un movimiento como el #MeToo en la ficción.

“Obviamente el show está ambientado en 1700, antes del movimiento #MeToo, pero curiosamente tenemos un personaje femenino muy fuerte en nuestro centro, Claire Fraser, creado por Diana Gabaldon. Así que, en cierta manera, tenemos la oportunidad de mostrar cómo deberían estar, ser las mujeres ahora en un momento en el que las mujeres no eran vistas como iguales. Es muy bueno para nosotros. Sin embargo, está equilibrando la perspectiva de no tener un acercamiento contemporáneo a esto en un momento en el que ese no fuera un factor. Es un término difícil de alcanzar, pero nos encanta”, comentaba Davis.

Por su parte, Caitriona Balfe, que ha confesado que sólo tuvo dos semanas para preparar el personaje de Claire desde que la escogieron en el casting hasta que comenzó a rodar en Escocia, no dudó en alabar a su personaje, que tanto le ha aportado personal y profesionalmente. “Es genial que este personaje haya causado cierto impacto en la gente”, comentada la actriz, haciendo referencia a lo importante que ha sido y es ver a una mujer como esta en el centro de la historia de una serie como ‘Outlander’.

Más allá de la bellísima e intensa relación de Jamie y Claire, la serie nos trae otras muchas perlas, como es esa imagen de la mujer que, generalmente, no estamos acostumbrados a ver en la pantalla. Y, tal y como ha revelado la intérprete, aún le queda mucho camino (y muy interesante) por recorrer.