La tarde del martes del 5 de abril se confirmó la noticia que todos esperaban de cara a ‘Supervivientes 2022’: Anabel Pantoja será de nuevo concursante. La hija de Bernardo Pantoja ya participó hace varios años en el reality, pero abandono a los pocos días. Son muchos los mensajes de apoyo que está recibiendo la colaboradora de ‘Sálvame’ para desearle suerte en esta aventura, entre ellos Omar Sánchez.

Isa Pantoja tampoco ha querido dejar pasar este momento y, a pesar de estar en Egipto, ha mandado todo su apoyo a su prima. No obstante, el mensaje más esperado ha sido el de su exmarido, Omar Sánchez. Poco tiempo ha dejado pasar desde que se anunció para lanzar un mensaje público mostrando todo su apoyo hacia la sevillana.

“El año pasado me tocó a mí y fue una experiencia única e inolvidable, este año confío en ti y en las fuerzas y ganas que tienes. A por todas”, ha escrito el canario a través de Instagram a la fue su mujer. Ha dejado claro que deposita toda su confianza en la sobrina de Isabel Pantoja, aunque no fuese una gran superviviente en su primera oportunidad. Ahora, ella se ve preparada y quiere callar la boca de todos aquellos que no creen en ella y llegar tan lejos como lo hizo Omar el año pasado.

Es cierto que, este mensaje deja claro que la relación entre ello es buena. De hecho, estas últimas semanas se rumoreaba sobre un posible acercamiento entre ellos, pero ambos lo han negado. Quizá durante su estancia en Honduras, Anabel Pantoja reflexione sobre su relación con Omar Sánchez, pero la incógnita real es si irá a visitarla a la isla, como ella ya hizo en su edición. Una vez empiece el concurso, podremos ver cómo se van desarrollando los acontecimientos y si incluso el canario se sienta como colaborador en los debates del programa.