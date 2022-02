Omar Montes está imparable. En plena cresta de la ola a nivel profesional, el artista no solo se encuentra triunfando en la pequeña pantalla junto a ‘Idol Kids’, donde es uno de los miembros del jurado, sino que a nivel musical tampoco le va nada mal. Y es que, canción o colaboración que saca a la luz, canción que se convierte en un rotundo éxito.

Si hace tan solo unos meses conquistó a todos con su última colaboración junto a Duki, con el tema ‘Carita Morena’, ahora ha regresado para volver a cumplir el mismo objetivo. De la mano de Kevin Roldán, ambos artistas han unido fuerzas para presentar al mundo el sencillo ‘Bésame’.

“’Bésame’ nos recuerda que mostrar cariño y disfrutar de los momentos íntimos es importante porque el tiempo siempre se nos va de las manos. Omar y Kevin podrán ser chicos malos, pero saben cómo tomarse un tiempo para lo importante, y abren así sus corazones para el romance. Como dice el coro: «Bésame, no te demores, hazlo de una vez, que cuando estoy contigo no quiero perder el tiempo que se va no va a retroceder”, señalan desde Sony Music.

‘Bésame’ es una canción que, tal y como han explicado, fue grabada en Medellín, Colombia, y fue producida por Juan Esteban Agudelo. Un tema de género urbano que refleja el distintivo sonido urbano de Medellín por el que Kevin Roldán es tan famoso. Un estreno que ha venido acompañado de su videoclip oficial y con el que no han decepcionado.

Se trata de un video que ha sido dirigido por Felipe Mejía y producido por Paulo Restrepo. Un audiovisual que destaca el concepto del tiempo con una pared llena de relojes, los cuales representan lo rápido que pasa la vida, y donde Omar Montes y Kevin Roldán le cantan a ese amor que les ha robado el corazón. Un lanzamiento que ha sido recibido con los brazos abiertos por sus fans, y no es para menos. ¡Dale al play!