Olivia Rodrigo se sincera: ‘Vampire’, ¿está dedicada a Taylor Swift?

Olivia Rodrigo ha roto su silencio respecto a los rumores que aseguran que su relación con Taylor Swift ha pasado a ser tan tensa, que incluso la joven de 20 años se inspiró en ella para componer el primer single de su nuevo disco, Vampire.

A pesar de que en un principio la artista estadounidense prefirió no entrar en el juego, debido a que los rumores se han acrecentado en las últimas semanas, Olivia Rodrigo ha querido dejar las cosas claras con respecto a su canción, en medio de los rumores de enemistad con Taylor Swift.

Durante los últimos meses, muchos fans han especulado que la canción Vampire, trata sobre Taylor Swift, con quien había tenido una relación amistosa en los últimos años, después de haberse declarado una gran fan de la intérprete de Love Story desde que era una niña. En una entrevista reciente con The Guardian, Olivia rompió su silencio.

«¿Cómo respondo a esto?», expresó el joven de 20 años al periódico The Guardian en una entrevista reciente. «Quiero decir, nunca quiero decir de quién se trata ninguna de mis canciones. Nunca he hecho eso antes en mi carrera y probablemente no lo haré. Creo que es mejor no encasillar una canción en una sola cosa».

Olivia Rodrigo añadió en la entrevista, publicada el pasado 2 de septiembre, «Me sorprendió mucho que la gente pensara eso», debido a que ella siempre ha declarado ser una gran admiradora de la artista estadounidense, por lo que no entiende de donde salen esos rumores.

Las especulaciones de que Vampire, lanzada a finales del pasado junio, trata sobre Taylor Swift parecían surgir de la letra, «Chupa sangre, buscas la maldita fama, sangrándome hasta secarme como un maldito vampiro». No obstante, la joven californiana ya se ha encargado de desmentirlo.

