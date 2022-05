Olivia Rodrigo y Danna Paola: se confirma su colaboración y estos son los detalles

Olivia Rodrigo y Danna Paola podrían estar preparando una colaboración musical. El pasado 27 de mayo, se añadió una canción interpretada por ambas artistas a la ‘ASCAP’ o La Sociedad Estadounidense de Compositores, Autores y Editores. De esta forma, este detalle habría confirmado que las artistas unirán sus voces en una misma canción.

Hace seis meses, los caminos de ambas artistas se unieron por primera vez, después de que Olivia Rodrigo participase en una de las ‘Girl Power Talk’ del canal de YouTube de Danna Paola. Una charla en la que las artistas charlaron de manera distendida sobre sus carreras y el empoderamiento femenino en la música.

En ese momento, comenzaron a surgir los rumores sobre una posible colaboración. Y medio año después, estos rumores se podrían haber confirmado tras salir a la luz la canción que se añadió a la ‘ASCAP’ tan solo unos días atrás.

FOR THE FIRST TIME, the ‘ASCAP’ site confirmed the collaboration between the Mexican singer @dannapaola and @oliviarodrigo, in addition to the fact that it would be a ballad completely in English written by Olivia and produced by Troy Laureta (Producer of Ariana Grande) pic.twitter.com/1gDluFAgSI

— livie 4ever🦋💜 (@liviedumbax) May 27, 2022