Olga Moreno, contra Sofía Suescun tras su expulsión de ‘Supervivientes All Stars’: «No es trigo limpio»

Se convirtió en uno de los mayores fichajes de Supervivientes All Stars, pero su paso por el reality no ha durado demasiado. Olga Moreno ha sido la segunda expulsada de la edición, tomando el relevo de Adara Molinero. El final de una aventura que la ha llevado de regreso a Honduras y donde las polémicas no han faltado.

«Me da mucha pena porque no he dado lo que yo soy, pero estoy contenta. Estoy disfrutando, me hacía falta disfrutar de la soledad y la tranquilidad», ha explicado a Telecinco. Sin embargo, no todo ha sido color de rosas para ella. El concurso le ha hecho conocer la cara oscura de algunos de sus compañeros, entre ellos, Abraham García y Sofía Suescun.

Olga Moreno se pronuncia sobre su enemistad con Abraham y Sofía: »Él juega sucio, ella no es trigo limpio» https://t.co/Twr7vMSruy — Supervivientes (@Supervivientes) July 7, 2024

«Me llevo un sabor de boca muy malo. No creo que sea mal chico, pero juega un poquito sucio», ha afirmado Olga Moreno. Eso sí, a pesar de los enfrentamientos vividos, la concursante no le cierra la puerta a una posible amistad de cara al futuro. «Puede que sí, en mi edición me pasó con Tom Brusse y después lo conocí y me encantó», confesó.

Pero, por el contrario, si hay alguien con quién tiene claro que no tendrá ningún tipo de relación es con Sofía Suescun. «Sofía es algo fuera de mi vida. Ni me voy a llevar bien, sabía que no me iba a llevar bien dentro», comenzó diciendo. Asimismo, ha recalcado que «las personas que son falsas y que te dan la puñalada» y hacen otras cosas que no se ven en cámara es «muy difícil convivir».

Olga Moreno no tiene palabras bonitas para la novia de Kiko Jiménez. Pues, pocos días le han servido para conocer su forma de ser. Una personalidad que no le ha gustado nada. «Esta chica no es trigo limpio, lo siento y me da mucha pena decirlo, pero lo que he vivido, no me ha gustado nada. Sofía no me conoce, no he coincidido con ella, no ha tenido la oportunidad de conocerme. Tenemos valores y a esta chica se le perdió en el colegio», sentenció.

La pérdida de su madre a pocos días de comenzar su concurso

La experiencia de Olga Moreno en Supervivientes All Stars ha estado marcada por numerosas situaciones, pero, una de ellas ha sido convivir con la reciente pérdida de su madre. Estar en Honduras, pasando hambre, penurias y sufriendo de todo tipo de picaduras no ha sido fácil para ella.

Pero, a nivel emocional, vivir con la reciente pérdida de su madre ha sido una gran batalla. «Es complicado gestionar la situación porque necesitaba echarlo todo fuera, no me dio tiempo. No quería dar la pena, que nadie pensara que hago un papel de llorar y me ha costado mucho trabajo. Me levantaba y me iba al mar, echaba mis cuatro lágrimas, me ponía fuerte y volvía. Era algo constante», confesó.

El próximo martes 9 de julio, Olga Moreno se presentará en Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie para ser recibida tras su regreso de Honduras. Un reencuentro con sus seres queridos donde la participante hablará un poco de su concurso con Jorge Javier Vázquez.