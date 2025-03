‘Una nueva vida’: Beril Pozam (Suna) desvela cómo es estar casada con un compañero de la serie

Una nueva vida se ha convertido, innegablemente, en una de las producciones turcas que mayor seguimiento está teniendo por parte de la audiencia durante los últimos meses. Pues, como bien saben los espectadores, la serie narra la historia de amor de Ferit y Seyran, dos jóvenes que pasan por el altar con el objetivo de satisfacer los deseos de terceros, y no por puro amor. Una trama de infarto que está arrasando a nivel global, y en España no iba a ser menos. Pero, como ha ocurrido en varias ocasiones, los actores protagonistas de esta historia no son los únicos que se han dejado flechar por Cupido. La actriz Beril Pozam y el actor Ersin Arıcı también comparten un vínculo sentimental.

Tal y como podemos ver en los episodios de la serie, Beril Pozam da vida al personaje de Suna, la hermana de Seyran, mientras que Abidin (Ersin Arıcı) es la mano derecha de Ferit. Dos personajes pertenecientes a sociedades muy diferentes, pero que están dispuestos a luchar por su amor. Una química absolutamente arrolladora entre ambos actores que, el pasado 20 de agosto, les llevó a darse el «sí quiero» en el altar. Una ceremonia que fue celebrada en Estambul y a la que acudieron sus familiares, amigos y, como no podía ser de otra manera, sus compañeros de reparto de Una nueva vida.

Beril Pozam y Ersin Arıcı se encuentran felizmente casados y no pueden evitar mostrar orgullosos en redes sociales algunos de sus momentos juntos. Por ello, recientemente, algunos reporteros que se encontraron a la actriz en la calle quisieron saber por el estado de su relación sentimental con el actor. Pues, también comparten trabajo.

«Todo muy bien, está siendo muy bueno», señala ¡Hola! que dijo la artista. «Estamos agradecidos de estar juntos en el set porque estamos en el mismo trabajo. Si estuviéramos en otros, quizás no podríamos vernos tanto debido a nuestros horarios. Ahora, tanto en casa como en el plató, aprovechamos al máximo el tiempo que pasamos juntos», confesó. Unas palabras con las que dejaba claro que compartir trabajo, lejos de convertirse en algo monótono para ellos, está siendo muy positivo.

Por ello, a la pregunta de si estar tantas horas con su marido le ha hecho ver aspectos de él que quizás no le gustan tanto, la actriz se mostró honesta. «No, no tiene ninguno, gracias a Dios. Ersin es una persona increíble», ha asegurado. Por su parte, el actor ha corroborado las palabras de su mujer. «El ambiente del set es igual que en casa. Si algo fuera diferente, ya lo habríamos notado», dijo.

Una nueva vida se ha convertido en la ficción más importante de sus carreras, pues gracias a ella han tenido la oportunidad de encontrar a su media naranja. Recordemos que, los rumores sobre un posible romance entre ambos actores comenzaban durante el rodaje de la primera temporada de la serie.

De hecho, fue entonces cuando la actriz rompió su relación con Erdem Kaynarca, quien había sido su pareja desde 2021 y, a su vez, buen amigo de Ersin. Pero, no fue hasta la presentación de la segunda temporada de la serie, en septiembre de 2023, cuando los artistas confirmaron lo que ya era un secreto a voces: eran pareja en la vida real.