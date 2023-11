«No me atraes»: una soltera de ‘First Dates’, contundente al ver el físico de su cita

First Dates se ha convertido en la apuesta favorita de los espectadores de Cuatro, de eso no cabe duda. El popular programa presentado por Carlos Sobera sorprendió, recientemente, a sus espectadores con un programa muy diferente a lo visto hasta ahora. ¿El motivo? ¡Los solteros se tenían que conocer a ciegas!

Las parejas protagonistas de la noche tuvieron que conocer a sus acompañantes con un antifaz. De esta manera, Ángel, un integrador social de Valencia, conoció a Carmen María, una maestra de Murcia que busca una relación estable.

La pareja comenzó a conocerse una vez sentados en la mesa. Fue entonces cuando también descubrieron su pasión por la música. Debido a ello, y sacando valor, Ángel se animó a cantarle una canción a la comensal. «No me han cantado nunca en una primera cita, así que me ha gustado mucho el detalle», confesó la mujer.

La cita iba tan bien que la pareja terminó cogiéndose de la mano mientras cenaban. Así pues, y tras haber roto el hielo, comenzaron a hablar de temas un poco más íntimos y pasionales. Ángel, por su parte, le explicó que era un hombre muy cariñoso y pasional, pero a la soltera no le convenció demasiado. «Habría que comprobarlo», dijo con humor.

En la decisión final de First Dates ambos estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose en una segunda cita. Sin embargo, todo cambió cuando se quitaron el antifaz. Mientras Ángel se veía encantado con su acompañante, ella no pudo evitar mostrar su desagrado. «Me imaginaba otro tipo de físico», confesó.

Debido a ello, el equipo del programa les preguntó si deseaban seguir con la decisión de seguir conociéndose. Ángel afirmó no tener problema con ello, pero Carmen María fue honesta con él. «Yo me veo más como amiga tuya que como pareja. Prefiero conocerte como amigo. En cuanto al físico, no me atrae demasiado tu físico», sentenció.