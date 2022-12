Nil Moliner y Marlena presentan ‘Nada que decir’, su primera colaboración

Nil Moliner ha vuelto. Antes de que llegue el merecido descanso que el artista ha decidido tomarse, aún tenía alguna que otra sorpresa preparada para despedir el año de la mejor manera: con música. De esta forma, el catalán acaba de presentar su nuevo single.

Bajo el título de Nada que decir, se trata de una canción en la que el artista catalán se ha unido al dúo del momento, Marlena. Una colaboración que ha llegado casi por sorpresa, y que tras su lanzamiento ha tenido una gran acogida en todas las plataformas digitales.

Hace un par de meses, Nil Moliner anunció a través de sus redes sociales que después de un año sin parar, mas todo el ritmo que llevaba ya detrás con una gira por España y por América incluidas, tomaba la decisión de regalarse a sí mismo un descanso. Y todo para volver con más fuerza que nunca, y sobre todo, con nuevas canciones.

yaaa disponibleeeeeee NADA QUE DECIR go go go go @marlenaoficial https://t.co/aJFrmfpdbN pic.twitter.com/14d5uTP25f

— Nil Moliner (@NilMoliner) December 14, 2022