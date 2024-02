Nicki Nicole rompe su relación con Peso Pluma tras ser visto con otra mujer en Las Vegas

Nicki Nicole y Peso Pluma han vuelto a ser noticia, pero, en esta ocasión, no por algo bueno. La pasada noche del 5 de febrero la pareja se dejó ver muy contenta e ilusionada durante la 66 edición de la gala de los Grammy. Un encuentro donde ambos manifestaron lo enamorados que estaban y lo mucho que se apoyaban profesionalmente.

Sin embargo, y para sorpresa de todos, parece ser que el amor por parte del mexicano no era tan grande como todo el mundo pensaba. Durante las últimas horas, las redes sociales han echado humo tras la filtración de unas imágenes de Peso Pluma muy acaramelado junto a otra mujer en Las Vegas.

Captan a Peso Pluma agarrado de manos con una mujer misteriosa en Las Vegas Al mismo tiempo, Nicki Nicole borró todas las fotos con el en su Instagram pic.twitter.com/GCtBpfDhRr — carloxx iván (@itscarlosivan) February 13, 2024

Tras asistir a la final de la Super Bowl, el artista fue visto de la mano junto a una mujer que se encontraba en un hotel de la ciudad. Unas imágenes que reflejan, claramente, que no se trata de Nicki Nicole. Asimismo, se informa que el equipo del mexicano trató por todos los medios que nadie lo grabase.

Pero, en cuestión de minutos, el mundo entero fue conocedor de la infidelidad de Peso Pluma a la argentina. De hecho, posteriormente, se publicaron imágenes del artista junto a la misma mujer cenando en un restaurante. Una situación que tuvo lugar mientras la intérprete de Marisola se encontraba dando un concierto en Costa Rica.

Desafortunadamente, la artista fue conocedora de la infidelidad de su novio de la misma manera que el resto del mundo. Por ello, completamente dolida, borró todas las imágenes que tenía publicadas con él en su perfil de Instagram. Asimismo, y lejos de dejarlo ahí, acudió a sus stories para compartir un comunicado.

Nicki Nicole rompe con Peso Pluma por redes sociales

«El respeto es parte necesaria del amor», ha expresado la artista de 23 años. «Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy», ha añadido. Unas palabras con las que hizo alusión a su ahora ex novio, Peso Pluma.

«Gracias por el amor que me están haciendo llegar», dijo a modo de conclusión. Por otro lado, el joven de 24 años no se ha pronunciado al respecto públicamente.

Las reacciones en redes sociales

Los fans no han dudado en criticar el comportamiento del artista, quien ha perdido miles de seguidores en las redes sociales durante las últimas horas. Un aluvión de críticas donde no sale bien parado. Estos han sido algunos de los comentarios en X (plataforma anteriormente conocida como Twitter).

peso pluma le fue infiel a nicki nicole dios realmente uno puede estar diciendo estas cosas de vos y a la semana cojerse a otra sin ningún cargo de consciencia q HIJO D PUTAA pic.twitter.com/nqrFEVKSS7 — santi (@anyaltman) February 13, 2024

yo contandole a todo el mundo que peso pluma le fue infiel a nicki nicole pic.twitter.com/owiAAGOIXa — adrian (@adrianurbina01) February 13, 2024

Peso pluma siendo infiel para ahorrarse el regalo de 14 de febrero

pic.twitter.com/W59Y9NrScn — Marlon ツ (@Marlon_Vazz) February 13, 2024