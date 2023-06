Peso Pluma se sincera sobre su éxito mundial: “Estamos viviendo una época dorada”

Peso Pluma, es el claro ejemplo del nacimiento de nuevos fenómenos musicales. En el último año, ha pasado de ser prácticamente un desconocido para la industria de la música, a posicionarse como uno de los artistas del momento en todo el mundo

A sus 23 años, Peso Pluma se ha convertido en uno de los máximos exponentes del nuevo corrido mexicano. Ha logrado que su canción Ella baila sola se convierta en la canción más escuchada del mundo, siendo el primer artista mexicano en alcanzar el número uno global de Spotify.

Con más de 32 millones de oyentes mensuales en Spotify, Peso Pluma se ha posicionado como artista mexicano más escuchado de la plataforma y el quinto a nivel mundial, un éxito sobre el que el artista se ha sincerado durante su última entrevista.

Tras el éxito de su nuevo disco, Génesis, publicado hace apenas una semana, en una entrevista concedida a Apple Music el artista ha explicado que “es sólo el comienzo de esta nueva era, no solo en la industria de la música para nosotros como grupo, como banda, sino para toda la industria, para toda la industria mexicana. Todo el disco es fuego”.

A pesar de su juventud y relativa poca experiencia en la industria de la música, Peso Pluma tiene muy claros cuáles son sus objetivos. “Ahora mismo, mi prioridad es mi álbum, al 100%. También quiero que la gente lo apoye al 100%. Según vaya el camino, seguiré la corriente después de mi primer disco profesional”, explica.

En la entrevista, el artista también ha hablado del boom de la música latina: “Creo que estamos viviendo una época dorada donde muchos jóvenes talentos están empezando a escalar en esta industria. Estoy muy feliz de no ser el único joven que ya está teniendo todo este éxito; estoy muy feliz por todos esos artistas urbanos de la música latina que están poniendo sus banderas y a nuestra música hispana en la cima del mundo”, asegura.

