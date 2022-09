Myke Towers no decepciona con ‘Luces de neón’, su nuevo single

Myke Towers ha vuelto por todo lo alto. El artista puertorriqueño ha sorprendido una vez más a sus fans con su último lanzamiento, una canción titulada Luces de Neón, con la que pretende hacer bailar a todos sus fans durante los próximos meses.

Se trata de una canción muy esperada por todos sus fans, que como era de esperar, tras su lanzamiento, no tardó en convertirse en todo un éxito en las plataformas digitales. Un tema con el que no ha dejado a nadie indiferente, y no es para menos.

Con este Luces de Neón, el artista puertorriqueño vuelve a demostrar que es un gran compositor, algo que lo ha convertido en uno de los artistas revelación dentro del género urbano. Como no podía ser de otra forma, la letra también ha conquistado a sus fans.

Se trata de un tema lleno de ritmos muy pegadizos con una letra hipnótica que una vez la escuchas por primera vez, no podrás dejar de escucharla. De esta forma, ya se encuentra en los primeros puestos de las listas de éxitos a nivel internacional y de las tendencias de YouTube.

El single ha tenido una gran acogida y los seguidores del puertorriqueño no han tardado en alabar este nuevo éxito. “Ufff que temón, loco ya porque salga el álbum”, «lanza ya el álbum por favor necesitamos escucharlo», o «una vez más superándote a ti mismo», son algunos de los comentarios que se pueden leer en sus redes sociales.

Myke Towers acaba de terminar su gira de verano por Europa, con las entradas agotadas en la mayoría de conciertos. De esta forma, el artista ha llegado a congregar a más de 30.000 personas y ahora se prepara para el show más más importante hasta la fecha, en el Coliseo de su natal Puerto Rico.