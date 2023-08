Muere trágicamente Yuriby Gómez, influencer de 23 años y sobrina de Kimberly Flores

Yuriby Gómez era una influencer de tan solo 23 años y originaria de Guatemala cuyo contenido principal era la moda y belleza. La joven fallecía trágicamente hace unos días, aunque se desconocen los motivos de su muerte. Contaba con prácticamente, cien mil seguidores en Instagram y casi seis mil en Tik Tok, que han aumentado en varios miles desde su muerte.

Lo poco que se sabe acerca de las circunstancias que han conducido a la guatemalteca a este final es que antes de llegar el momento se encontraba en cuidados intensivos. Los médicos le habían dado un pronostico grave y su familia había hecho uso de las redes sociales para tratar de encontrar donantes de sangre. La rapidez con la que el estado de su salud empeoró pilló a todos por sorpresa, así que quizá sufrió alguna complicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Yuriby Gómez (@yuribygomez)

La influencer era además sobrina de Kimberly Flores y Edwin Luna. La creadora de contenido era la tía carnal de la fallecida y lleva casada con el famoso cantante mexicano desde 2019. El destino ha sido caprichoso y ha querido que su sobrina falleciera coincidiendo con el cuarto aniversario de la pareja por lo que les ha tocado vivir un momento de lo más agridulce. Ambas mujeres estaban muy unidas y ha sido Flores la que ha compartido la noticia del fallecimiento de Yuriby Gómez.

A pesar de las circunstancias, no dudó en tomar un vuelo desde Monterrey a Guatemala para dar el adiós a su sobrina. Durante el vuelo, ha compartido algunos mensajes de dolor y ha recordado lo cercanas que eran a pesar de no ser madre e hija. “No tuviste que tenerme por 9 meses en tu vientre para amarme como a una hija, ni yo nacer en tu vientre para amarte como a una madre. Gracias por ser mi mayor ejemplo a seguir, ser mi admiración”, escribía Yuriby a su tía en algunos de los textos que ha mostrado esta misma. “El vuelo más doloroso que tomo. No puedo con tanto dolor. Siempre juntas en un solo latido mi amor”, expresaba Kimberly Flores a través de algunas historias de Instagram.

Su esposo Edwin Luna no pudo acompañarla debido a que debía dar un concierto, aunque tuvo tiempo para acordarse tanto de su mujer como de su sobrina y la familia de estas. Les dedicó una de sus canciones más emotivas: Préstame a mi padre. “Esta canción siempre la dedico a mi padre, pero en esta noche en especial, a través de este video de todos ustedes cantando, se la voy a enviar a mi esposa y a toda su familia que perdimos a un familiar querido. Le mando un abrazo a toda la familia de mi esposa con un beso, con mucho cariño, con mucho amor”, explicaba el cantante.

Emotivo momento se vive en presentación de Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey tras el fallecimiento de la sobrina de Kimberly Flores, Yuribi Gómez los artistas dedican especial canción durante su show pic.twitter.com/0r24Zz8RHU — Donald Palencia (@DonaldPalencia_) July 27, 2023