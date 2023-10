El mundo de la belleza está de luto. Sherika de Armas, la que fuera candidata a Miss Mundo, ha fallecido trágicamente a los 26 años de edad. Y todo como consecuencia de dos años de un cáncer de útero que, a pesar de la lucha, no ha podido superar. Una triste noticia que han confirmado sus familiares.

Recordemos que uno de los mayores puntos de inflexión en la trayectoria profesional de Sherika de Armas llegó en 2005, cuando se coronó como Miss Uruguay. Fue entonces cuando tuvo la oportunidad de competir para ser Miss Mundo. A pesar de todo, la corona le quedó bastante lejos ya que ni tan siquiera llegó a estar entre las 30 mejor clasificadas. ¡Su sueño se truncó!

Aun así, no dejó de trabajar en lo que más le apasionaba: el modelaje. Por si fuera poco, la joven siempre se mostró tremendamente involucrada en el trabajo solidario. De hecho, era voluntaria de un gran número de instituciones. Una de ellas era, precisamente, la Fundación Pérez Scremini.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CARLA ROMERO (@carlaromerovs)

Varios medios de comunicación han afirmado que Sherika de Armas murió el 13 de octubre. Tanto la familia de la fallecida como sus amigos más cercanos no han dudado en hacerle un homenaje tras la triste pérdida. De hecho, Mayk de Armas quiso despedirse de su hermana a través de sus redes sociales: «No más dolor, buen viaje. Te amaré por siempre».

Carla Romero, actual Miss Uruguay, quiso despedirse públicamente de Sherika de Armas: «Demasiado evolucionada para este mundo. Una de las mujeres más hermosas que he conocido en mi vida». Lola de los Santos, Miss Uruguay en el año 2001, dedicó un mensaje a la fallecida: «Siempre te recordaré, no solo por todo el apoyo que me diste y por lo mucho que querías verme crecer, sino por tu cariño, tu alegría, los amigos que compartimos y que hoy permanecen conmigo». Sin duda, una triste pérdida. Descanse en paz.