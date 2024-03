Muere trágicamente Liam Trimmer, concursante de reality, tras cortarse la carótida

El mundo de la televisión está de luto. Liam Trimmer, británico de 29 años que se hizo conocido por su participación en el reality Wanted Down Under en la BBC, ha fallecido trágicamente. Y todo tras haberse cortado la carótida el domingo pasado, como consecuencia de un fatal accidente en plena fiesta de compromiso.

A pesar de que sus seres queridos hicieron todo lo posible por reanimarlo, no fue suficiente. Liam Trimmer perdió la vida poco antes de que los paramédicos puedan llegar al lugar donde estaba celebrándose la fiesta de compromiso, a la que acudieron numerosos familiares y amigos de los prometidos.

Como es de esperar, la muerte de Liam Trimmer ha generado una enorme tristeza entre su círculo más cercano, pero también entre sus compañeros de trabajo. Es más, según ha recogido la BBC, el comisionado Col Blanch le definió de la siguiente manera: «Era un joven extraordinario con toda una vida por delante».

