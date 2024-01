Muere trágicamente Janni Viloria, reconocida artista dominicana, a los 54 años

El mundo de la música está de luto. Janni Viloria, reconocida artista que pasó a la historia por formar parte del icónico grupo Las Monumentales Las Chicas del Can, ha fallecido a los 54 años. Sus familiares y amigos más cercanos no han querido hacerse eco de la causa de la muerte, pero el Listín Diario afirma que fue consecuencia de una cirugía cerebral a la que fue sometida.

Por si fuera poco, el portal De Último Minuto, ha afirmado que la artista presuntamente fue «guiada al coma inducido» tras esta cirugía y, a pesar de los esfuerzos, no respondió al tratamiento como esperaban. Sin duda, estamos ante una pérdida absolutamente dolorosa e irreparable.

Como no podía ser de otra manera, muchas han sido las compañeras del reconocido grupo dominicano, así como diversos artistas de su país natal, los que han querido despedirse de Janni Viloria. Recordemos que no solamente deja a su esposo, sino también a dos hijos y a dos nietos que están profundamente destrozados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Wilfrido Vargas (@wilfridovargas_oficial)

Wilfrido Vargas no dudó un solo segundo en utilizar su perfil de Instagram para decir adiós, para siempre, a la artista: «Con gran nostalgia hoy despedimos a Janni Viloria, madre de mi sobrina Jennifer Báez, ex bajista de Las Monumentales Chicas del Can. Su especial carisma, sentido rítmico, gracia, talento y comprensión del contexto musical la destacaron en su desempeño en la música y en la vida de muchos».

Lejos de que todo quede ahí, también hemos podido ver cómo Michelle Flores, amiga y compañera del icónico grupo, ha hecho una emotiva publicación en su perfil de Instagram. De esta forma, se despedía públicamente de Janni: «No hay palabras para describir el dolor de tu partida, mi hermana querida, te amo como me dijiste la última vez que hablamos». Sin duda, una triste y durísima pérdida. Descanse en paz.