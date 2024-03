Muere repentinamente Nick Sheridan, presentador de la BBC, a los 32 años

Los seguidores de la BBC de Escocia lloran la pérdida de uno de sus grandes profesionales. Tal y como se ha comunicado, Nick Sheridan ha fallecido a los 32 años tras una ardua batalla contra una enfermedad.

La partida del comunicador ha supuesto un duro golpe para la corporación pública. Debido a ello, el jefe de noticias del canal, Gary Smith, señaló que el joven había sido un «colega maravilloso para aquellos de nosotros que hemos trabajado con él».

«Nick has been a wonderful colleague. He was a hugely talented journalist, presenter and author – and one of those rare people who light up the lives of everyone around them.»

Head of News and Current Affairs at BBC Scotland Gary Smith pays tribute to Nick Sheridan. pic.twitter.com/ksFQO3twzf

— BBC Scotland News PR (@bbcscotnewspr) March 7, 2024