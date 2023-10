Muere Juan José, el supuesto hijo no reconocido de “El Puma”.

El mundo de la música está de luto. Juan José Rodríguez, conocido mundialmente como El Puma Jr, ha fallecido repentinamente a los 53 años. Su mote no era producto de la casualidad, puesto que el artista siempre afirmó que se trataba del hijo del también cantante José Luis Rodríguez El Puma. Eso sí, éste jamás le reconoció como tal.

Liliana y Lilibeth Rodríguez Morillo, supuestas hermanas del artista venezolano, han sido las encargadas de dar a conocer la trágica noticia a través de sus redes sociales. «Como familia, compartimos la dolorosa y lamentable noticia del fallecimiento de Juan José Rodríguez El Puma Jr en Pereira, Colombia», empieza diciendo el comunicado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lilibeth Morillo (@soylilibethmorillo)

«Las causas de su muerte aún se desconocen y se estarán haciendo las respectivas investigaciones», añadieron las hermanas del fallecido en Instagram. Dadas las circunstancias y, sobre todo, por la delicada situación que están atravesando, han querido pedir respeto a la privacidad de toda la familia.

«Humildemente solicitamos el debido respeto en este difícil momento que, como familia, estamos viviendo», aseguran en el mensaje publicado en la red social Instagram. «Honraremos tu vida y tu memoria amado Juan José Puma Jr nuestro», sentenciaron. Sin duda, unas palabras llenas de dolor y, sobre todo, tristeza.

El caso de Juan José y José Luis Rodríguez El Puma

Sin duda, ha sido una de las cuestiones que más ha dado de qué hablar en Latinoamérica en los últimos años. Aunque El Puma jamás llegó a reconocerle como hijo, el parecido entre los dos es absolutamente innegable. Para tratar de dar respuesta a esto, el cantante llegó a afirmar, en 1995, que Juan José, en realidad, hijo de su hermano Oswaldo.

«Mi hermano Oswaldo es muy enamoradizo y me dijo que había reconocido a ese muchacho», aseguró El Puma en la entrevista concedida al periódico Tiempo. «Si él pertenece a la familia me alegraría. Si mi hermano lo reconoció, quiere decir que lleva mi apellido». Hace poco más de un año, el artista volvió a pronunciarse sobre este asunto: «Por ahí hay un muchacho que dice ser mi hijo, pero no aguantó un ADN así que no es tampoco. Yo sé con quién estuve, tengo buena memoria», aseguró, en una entrevista con Mirtha Legrand.

Juan José tenía una gran relación con Liliana y Lilibeth, hijas de El Puma

Liliana, tras dar a conocer la noticia, no pudo evitar dirigirse a Juan José: «Hermano querido de mi corazón. Ya puedo decir que sé lo que es un hermano. Eres la mejor versión Rodríguez que hubo y que habrá, te vamos a extrañar muchísimo». Lilibeth, por su parte, se despidió de la siguiente manera: «Hermano querido de mi corazón, te fuiste sorpresivamente porque así eras tú, siempre llegabas de sorpresa a alegrarnos la vida… Canta y vuela». Sin duda, una triste pérdida. Descanse en paz.