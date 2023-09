Muere repentinamente Charles Robinson, reconocido artista, a los 59 años tras un paro cardíaco

El mundo de la música llora la pérdida de una de las mayores leyendas del country. El cantante Charles Robinson ha fallecido de forma repentina tras haber sufrido un paro cardíaco. Una terrible noticia que ha sido comunicada por su esposa, Kristen Robinson, a través de una publicación en su cuenta de Facebook.

«Con gran pesar comparto la noticia de que mi esposo, Charlie Robinson, falleció hoy», comenzó escribiendo Kristen Robinson. «Murió rodeado de su familia y amigos», añade. Unas palabras que han llegado de la mano de una imagen de la pareja el día de su boda.

RIP Charlie Robinson. Truly a Texas country music legend. This one hurts. https://t.co/dqAYe3IVVe

— Rattlesnake (@RattlesnakeTex) September 10, 2023