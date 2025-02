Muere Pablo Domínguez, músico e hijo de Chano Domínguez, a los 38 años

El músico Pablo Domínguez, hijo del pianista Chano Domínguez, ha fallecido a los 38 años después de luchar contra una grave enfermedad desde hace meses. Se trataba de un guitarrista de éxito que había conseguido triunfar fuera de España, tanto que ha pasado por gran cantidad de países llevando el flamenco a cualquier parte del mundo.

Además de la agencia de representación de su padre, han sido numerosos amigos y compañeros los que han confirmado la triste noticia en las redes sociales. La cantante Martirio, que es habitual que cante con Chano Domínguez, ha querido despedirse de él con una emotiva carta. «Qué dolor tan grande, perder tan joven y pleno de música, arte y humor a un pedazo de músico tan lindo y tan bueno. Rotos, estamos quienes tuvimos la suerte de conocerlo… Descansa en paz, querido Pablo Domínguez, donde tú vayas, te espera un cielo para ángeles como tú. Qué gran tristeza… Mi cariño y mi sentimiento profundo para su padre, mi gran amigo y compañero, para su familia y amigos. Vuela alto, alma querida», ha escrito en Instagram junto a una foto de Domínguez.

La cantante Leo Power, con la que trabajó durante muchos años y recorrió numerosos países de todo el mundo, también ha querido despedirse de su guitarrista y amigo. «Gracias por sacarme las fuerzas para cantarte dos canciones en tu acto de despedida, ya que fue tu voluntad y tu padre me lo dijo…. ¡Qué pedazo de bolo me has dado, Pablo hijo! Qué te quiero …. Y en esta vida te voy a echar mucho de menos, aunque te tengo en mi mente, en mi corazón, en mi alma y en las melodías de mi voz», un texto que acompaña a un vídeo en el que se la puede ver cantando en uno de los actos de despedida que su familia ha organizado tras su fallecimiento.

Además, la artista gaditana ha anunciado que ya ha preparado un acto de despedida en Londres, ciudad en la que vivió durante años y en la que tocaron juntos en muchas ocasiones. Después de 15 años en la capital británica, donde trabajó en locales de todo Reino Unido y para eventos de marcas y firmas de prestigio, regresó a Cádiz para comenzar nuevos proyectos profesionales. Allí deja a dos hijos gemelos.

Pablo Domínguez falleció el pasado lunes en el hospital de Cádiz y ha sido incinerado en El Puerto de Santa María.