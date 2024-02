Muere Kenneth Mitchell, reconocido actor canadiense, a los 49 años

El pasado sábado 24 de febrero se confirmaba la muerte del actor Kenneth Mitchell, conocido por su participación en proyectos como Star Trek: Discovery y Capitana Marvel. El actor ha fallecido 5 años después de que le diagnosticaran ELA, una enfermedad del sistema nervioso que afecta a la motricidad del cuerpo.

Ha sido su familia la que lo ha confirmado a través de las redes sociales: «Con gran pesar anunciamos el fallecimiento de Kenneth Alexander Mitchell, amado padre, esposo, hermano, tío, hijo y querido amigo», contaban en sus redes sociales. Con su diagnóstico en el año 2018, el actor se mostró muy agradecido «por la enorme cantidad de amor y el apoyo infinito que recibió de su comunidad a lo largo de este viaje, de la resistencia y la fuerza mostrados por su extraordinaria esposa, familia y amigos».

El actor tenía 49 cuando falleció y había actuado en proyectos de cine y televisión como en el papel del padre de Carol Danvers en Capitana Marvel y Star Trek. Han querido recordar sus otras pasiones como el remo en canoa, la jardinería, la música o los deportes, «y más que nada, un padre orgulloso».

«Ken era diligente y trabajador en todo lo que hacía, pero como padre estos rasgos encontraron su máxima expresión. Estaba extremadamente dedicado a ser una fuerza positiva y divertida en la vida de sus hijos. Siempre estará orgulloso de quienes se han convertido sus hijos», continuaron diciendo su familia para recordar al actor fallecido.

Hace 5 años le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad del sistema nervioso con la que las neuronas motoras se desgastan o mueren y ya no pueden enviar mensajes a los músculos. Esto supone que, con el tiempo, lleva a debilitamiento muscular, espasmos e incapacidad para mover los brazos, las piernas y el cuerpo. Según los Institutos Nacionales de Salud, la esperanza de vida tras el diagnóstico de ELA son de tres a cinco años.

El mundo del cine se despide de Kenneth Mitchell tras una lucha de nada más y nada menos que 5 años contra el ELA.