Muere Eva Evans, reconocida tiktoker y actriz, a los 29 años

El pasado sábado 20 de abril falleció la influencer neoyorquina Eva Evans. La joven de 29 años acumulaba más de 300 mil seguidores en Tik Tok, donde algunos de sus vídeos suman cerca de 1 millón de visitas. La americana creó y dirigió la serie Club Rat de Prime Video y la cual también protagonizaba.

Ha sido su hermana Lila quien lo ha comunicado a través de Instagram a sus seguidores. «Ayer mi familia recibió la noticia de que nuestra dulce, fabulosa, creativa, cariñosa y divertida Eva, mi hermosa hermana, ha muerto», anunció su hermana en el comunicado. «Después de 24 horas, todavía me encuentro en un ciclo constante de negación y aceptación, así que sé lo increíble y difícil que será procesar esta noticia», contaba Lila acerca de sus sentimientos tras la pérdida de su hermana.

«Me gustaría tener a Eva aquí ahora para referirme porque ella tendría mejores palabras y sabría decir lo que yo no», añadió. «Voy a hacer esto breve, para que podamos planear los próximos días, pero seguiréis oyendo mucho más sobre lo que Eva significa para me y lo diferente que será el mundo sin ella. Todo mi amor, Lila», concluyó diciendo en el comunicado. En este mensaje también comentaba que harán una celebración el próximo 23 de abril por la tarde en Manhattan, ciudad natal y de residencia de la joven.

La publicación de la joven anunciando la muerte de Eva Evans tiene miles de comentarios dándole el pésame y lamentando su fallecimiento. Es por este apoyo que la familia ha decidido abrir el evento al público para que los seguidores de Eva Evans que quieran dar su pésame puedan hacerlo. Tendrá lugar en Grace Church de Nueva York. «Habrá una reunión más íntima para la familia inmediata y los amigos más cercanos de Eva, nos comunicaremos individualmente los detalles», aclaró su hermana por sus redes sociales. Lila concluyó este comunicado proporcionando la dirección de la iglesia donde tendrá lugar la ceremonia.

La serie que protagoniza en Prime Video trata sobre la vida de una joven que, tras una ruptura amorosa que se hace viral en redes sociales, decide volver al mundo de las citas en la ciudad de Nueva York. Otros actores han querido dejar algunas palabras de cariño para despedirse de la joven influencer. Por ejemplo, la actriz Lo Bosworth de The Hills y Laguna Beach: The Real Orange County. «Descansa en paz, Eva. Siempre fuiste amable conmigo cuando los demás no se molestaban en hacerlo. Nunca olvidaré esa amabilidad», escribía la actriz en los comentarios del comunicado de la hermana de Eva Evans. También la actriz italiana Julia Fox ha dejado un comentario en la publicación: «Literalmente no puedo creer esto».

Los seguidores de la joven se han quedado en shock con esta trágica noticia, ya que ha sido una muerte muy repentina y aún se desconocen las causas de forma pública.