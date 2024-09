Muere la estrella de TikTok Kubra Aykut tras dejar un preocupante mensaje en redes sociales

Kubra Aykut era una de las influencers y creadoras de contenido con más seguimiento de Turquía, su país natal, pero su vida ha terminado de forma trágica a los 26 años después de caer por el balcón de su casa, un suceso que ocurrió el pasado 23 de septiembre, pero que no se ha dado a conocer a los medios hasta ahora. Todo ha ocurrido en Estambul, donde las autoridades ya investigan esta tragedia después de que ella misma dejase varios mensajes preocupantes en redes sociales solo unas horas antes de fallecer. Además, se encontró una nota de despedida en la que deja sus últimos deseos, como que alguien se hiciese cargo de su mascota y también habría dejado la contraseña de su teléfono móvil. Aunque su contenido era principalmente de humor y moda, también había probado suerte recientemente en el mundo de la música al publicar su primera canción.

La tiktoker ha fallecido después de precipitarse desde un quinto piso, situando en el lujoso barrio de Sultanbeyli. Horas antes de la tragedia publicó varios mensajes preocupantes en las redes sociales, pero sus seguidores no pudieron hacer nada evitar lo que parece un suicidio. «He reunido mis fuerzas, pero no puedo recuperar mi peso. Hoy vi que bajé a 44 kilos, pierdo 1 kilo todos los días. No como, pero no tengo hambre», decía a todos en sus historias de Instagram y TikTok. Su preocupación por su peso era evidente y llegó a decir que necesitaba «un aumento de peso urgente», pero nadie podía imaginar que a las pocas horas tomase la drástica decisión de lanzarse al vacío desde su terraza.

Aunque las autoridades siguen investigando lo sucedido, la hipótesis del suicidio es la más clara por el momento, ya que varios medios turcos han publicado parte de la nota de despedida de Kubra Aykut. «Salté por mi propia voluntad. Porque ya no quiero vivir. Por favor, cuida bien de Fistik», comienza diciendo para dejar claro el motivo de su muerte y pedir que cuiden de su perro.

«Fui buena con todos en mi vida, pero no pude ser buena conmigo misma. Vivir como una buena persona no me dio nada. En esta vida, sé egoísta. De esa manera, serás feliz. He estado luchando durante días, pero nadie se dio cuenta. Me voy porque me amo y quiero pensar en mí misma por una vez. Lo siento», así termina la nota según publica el periódico Turkiye Today.

Kubra Aykut saltó a la fama a finales de 2023

Aunque en España apenas era conocida, lo cierto es que uno de sus vídeos se convirtió en viral en todo el planeta en diciembre de 2023 tras celebrar una boda sin novio. Lo que parecía una broma para las redes sociales se convirtió en noticia en los medios turcos, llegando a ser entrevistada por el revuelo que había causado esta celebración. Según sus palabras, no había encontrado un hombre adecuado, por lo que decidió casarse ella sola.

En el vídeo, que acumula millones de reproducciones desde entonces, se la puede ver con un vestido blanco y bailando en un salón con todo lo necesario para un banquete. Junto a sus amigos no duda incluso en tirar el ramo para buscar al agraciado que será el siguiente en pasar por el altar.