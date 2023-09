Muere David McCallum, actor y estrella de ‘NCIS’, a los 90 años

El mundo de la interpretación está de luto. David McCallum, uno de los actores británicos más reconocidos en todo el mundo por meterse en la piel de Ducky, forense en la serie NCIS durante 20 temporadas, ha muerto a los 90 años. Una información que han dado a conocer diversos medios estadounidenses.

Tal y como ellos mismos han confirmado, David McCallum falleció el pasado lunes en un hospital de Nueva York, ciudad en la que residía, rodeado de toda su familia. El equipo de la producción NCIS, la serie que marcó un antes y un después en su vida, no ha dudado en pronunciarse tras conocer la trágica noticia: «David era un actor y escritor con talento, y querido por muchos en todo el mundo».

Peter, su hijo, quiso recordar al actor desde la cadena de televisión CBS: «Era el padre más amable, genial, paciente y cariñoso. Era un auténtico hombre del Renacimiento: le fascinaban la ciencia y la cultura, y convertía esas pasiones en conocimiento». Además, añadió: «Por ejemplo, era capaz de dirigir una orquesta sinfónica y (si era necesario) podía realizar una autopsia, basándose en sus estudios de décadas para su papel en NCIS».

We are deeply saddened by the passing of David McCallum and privileged that CBS was his home for so many years. David was a gifted actor and author, and beloved by many around the world. He led an incredible life, and his legacy will forever live on through his family and the… pic.twitter.com/1UgOz7pQ8g

