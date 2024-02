Muere Cecilia Gentili, actriz estrella de ‘Pose’ y reconocida activista trans

El mundo de la interpretación llora la pérdida de una de sus estrellas más queridas. Tal y como se ha informado, Cecilia Gentili falleció el pasado martes 6 de febrero a los 52 años. Un triste adiós que ha conmocionado por completo a todos aquellos que seguían de cerca la labor y la carrera de la artista argentina.

La noticia del fallecimiento de la actriz ha sido confirmada a través de la cuenta oficial de Instagram de la artista. «Nuestra querida Cecilia Gentili ha fallecido esta mañana para continuar cuidándonos en espíritu. Por favor, sed amables unos con otros y amados con ferocidad», se informaba en el comunicado. Una publicación donde también pedían «privacidad, tiempo y espacio para llorar».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cecilia Gentili (@ceciliagentili72)

A nivel interpretativo, la actriz y activista trans fue conocida por su papel de Miss Orlando en la serie Pose. Nacida en Argentina, admitió su sexualidad en 1984, según informa The New York Post. Asimismo, vivió indocumentada durante años, pero no fue hasta el 2012 cuando recibió asilo en Estados Unidos. Una época muy difícil que le motivó a querer ayudar a todos aquellos que estuviesen pasando por la situación que ella tuvo que vivir.

Como fiel defensora de los derechos y la igualdad, fueron muchas las causas a las que puso voz. Al respecto, se conoce que fue directora de GMHC, donde trabajaba por la prevención del virus del VIH y contra el estigma. Lejos de dejarlo ahí, fue la fundadora de Trans Equity Consulting y en 2022 hizo posible el Transmissions Fest, un festival de música trans en Nueva York.

El reparto de Pose ha reaccionado a la muerte de Cecilia Gentili

Dominique Jackson, conocida por dar vida a Elektra en la serie, escribió unas palabras en sus redes sociales al ser conocedora de la noticia. «Incluso en la muerte eres una fuerza a tener en cuenta, y tu legado es de movimiento, amor y una compasión verdadera y sin remordimientos», señaló. Unas declaraciones donde agradeció el trabajo hecho en vida y el sacrificio por «contar la verdad con valentía y viviéndola».

Por su parte, Angelica Ross, conocida como Candy en la trama, admitió estar contenta de haberla visto en un «vídeo de su cumpleaños reciente». Un audiovisual donde fue testigo de como «estaba rodeada de tanto amor y comunidad». Todo ello sumado al pésame de M.J. Rodríguez y Hailie Sahar, quienes fueron sus compañeras en la producción.