Muere Benita, la madre del Maestro Joao: «Mamá, ya eres eterna»

El Maestro Joao ha sufrido un duro golpe con la muerte de Benita, su madre, a la que ha despedido este fin de semana a los 94 años de edad. Ella era uno de sus grandes apoyos y cuando anunció su transición a mujer eligió su nombre para arrancar su nueva etapa.

Aunque nunca ha sido una persona mediática, desde que el vidente saltó a la fama gracias a programas como Supervivientes siempre ha estado muy presente en su vida. Completamente abatido, la noticia la ha anunciado en su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maestro Joao (@maestro_joao)

«Te fuiste tranquila, discreta, en paz, como viviste toda tu vida. El ultimo video que me mandaste decías “Vuelve pronto por favor” lo he escuchado mil veces, pero no sabia que serian las ultimas palabras que te escucharía decir», arranca en un texto que ha escrito junto a una foto de Benita, como se llamaba.

«Ahora ya estarás siempre junto a mi. Me da mucho pudor publicar esto, pero se que muchísima gente la queríais y me parece que por respeto a todas esas personas debía contarlo y porque se que ella también quería despedirse de todas las personas que la quieren y me quieren», continúa.

«Cerró los ojos y no los abrirá mas pero yo sigo viendo su mirada, sus ojitos valientes y bondadosos. Mamá, ya eres ETERNA», así ha terminado su despedida en redes sociales.

Tras esta noticia, numerosos compañeros y rostos de Mediaset han querido mostrarle su apoyo en unos momentos tan complicado. Belén Esteban, María Patiño, Efrén Reyero, Violeta Mangriñán y Beatriz Luego -con la que ha trabajado en Baila como puedas- han sido algunos de los que no han dudado en darle ánimos con bonitos mensajes.

Uno de los más especiales ha sido el de Cristina Porta, su gran amiga y con la que ha trabajado hasta hace solo unos meses en el programa For fans, de Mediaset. Pese a estar a miles de kilómetros de distacia, ahora mismo trabaja en México tras ser concursante de La casa de los famosos, no ha querido dejar de apoyarle en un momento así: «Su brillo siempre estará dentro de ti».

Sofía Cristo, con la que ha coincidido en numerosos programas, también ha querido darle sus condolencias, pese a que esta triste noticia ha llegado cuando se encuentra fuera de España: «En paz descanse mi amor! Habéis sido unos hijos ejemplares y la habéis cuidado hasta el último momento TÚ Y ROSI ❤️ Se ha ido orgullosa y feliz, os quiero! Besos desde Malta 🇲🇹 me rompe no poder estar allí y daros millones de besos».

El Maestro Joao y su último homenaje antes de la muerte de su madre

Joao abre su corazón y da el paso más importante de su vida: «He decidido hacer la transición y ser verdaderamente quien yo soy» Te queremos mucho, @maestro_joao ❤️#BailaComoPuedas ⭕️ https://t.co/mzgfuI5oJN pic.twitter.com/tO512Ao0Wg — La 1 (@La1_tve) May 17, 2024

Fue en el programa Baila como puedas cuando el vidente anunciaba en una de las galas del concurso que había tomado la decisión de iniciar su transición a mujer, un mensaje que lanzó pensando especialmente en su madre: «Voy a aprovechar esta oportunidad, porque me estará viendo mi madre, y ella sabe lo que parió. Yo me he amoldado a las circunstancias de la vida sabiendo quién era yo».

«He decidido hacer la transición y ser verdaderamente quien yo soy, que fue lo que parió mi madre. Está orgullosa, ella sabe lo que llevaba dentro y con una mirada sabía lo que había», continuaba. «Ahora he podido dar ese paso. Gracias a Baila como puedas, a todos vosotros y al apoyo del público, que me acepta tan bien, voy a ser quien soy», finalizaba. El nombre elegido para esta nueva etapa es, precisamente, Benita.