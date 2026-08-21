Muere el actor Ray MacDonald a los 49 años tras caer inconsciente en su sofá

El mundo de la industria y el espectáculo tailandés se ha despertado con una triste noticia. Tal y como se ha confirmado, el actor Ray MacDonald ha sido hallado sin vida en su casa de Pattanakarn, en Bangkok. Un suceso que tuvo lugar el pasado 19 de agosto y con el que se ha confirmado la pérdida del artista a los 49 años. Con ello, el actor ha dejado atrás una carrera profesional absolutamente espectacular, puesto que se convirtió en todo un referente para miles de personas en la década de los noventa. Y es que ganó el Premio Nacional de Cine Suphannahong al Mejor Actor durante dos años consecutivos. Un inesperado adiós que está causando una gran conmoción en el país asiático.

Según se ha comunicado, la noticia se ha confirmado a primera hora de la mañana por las autoridades locales. Y es que fue la esposa de Ray MacDonald la que dio la voz de alarma. Al parecer, ella se encontró el cuerpo inconsciente de su marido en torno a las 6:20 horas. Él se encontraba recostado en el sofá frente al televisor. Asimismo, según ha informado el medio Thai Examiner, la mujer se despertó con la intención de despertar a su marido. Pues, al parecer, habían quedado en llevar a su hijo juntos al colegio. Pues, el niño iba a tener su primera jornada escolar del nuevo curso.

Ray MacDonald es encontrado sin vida por su mujer

Sin embargo, lo que jamás se imaginó ella fue que su marido no le volvería a contestar jamás. Al comprobar que no reaccionaba, alertó rápidamente a los servicios de urgencia médica. Pero, a pesar de que llegaron lo más pronto posible y le realizaron todas las técnicas de reanimación que pudieron, no pudieron hacer nada por el actor.

Según publican medios locales, que citan al actor y amigo cercano Chakrit Yamnam, Ray MacDonald tenía obstrucciones graves en varias arterias coronarias. Esta situación, lamentablemente, provocó una falta de flujo sanguíneo a su corazón. Por lo tanto, el artista sufrió un infarto mientras dormía. Los investigadores de la comisaría de Prawe tuvieron acceso a las imágenes de las cámaras. Con el objetivo de descartar cualquier otra situación.

De esta manera, se confirmó que el artista se tumbó en el sofá, en torno a la medianoche, y falleció mientras dormía. Asimismo, se ha informado de que el artista arrastraba, desde hacía tiempo, una acusada fatiga extrema. Pues, tenía intensas jornadas de trabajo que le impedían tener un ritmo de vida calmado. Una dura pérdida con la que Ray MacDonald ha dejado a su mujer, con la que se casó en el 2018, y a su hijo pequeño desolados.