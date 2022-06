Morat hace ‘sold out’ en el Wizink Center y confirma una nueva fecha en Madrid

Morat continúa siendo imparable. La banda colombiana regresará el próximo mes de septiembre al Wizink Center de Madrid, después de más de dos años sin pisar el emblemático escenario de la capital española. Las entradas se agotaron en unas pocas semanas y ahora, el grupo ha anunciado una nueva fecha.

Tras el éxito en la venta de entradas del concierto del 11 de septiembre, Morat ha sorprendido a sus fans con una segunda fecha en el Wizink Center para cerrar el año por todo lo alto. De esta forma, los integrantes volverán a actuar en el recinto madrileño el 8 de noviembre.

Con un total de total de 5 sold outs en el Wizink Center a sus espaldas, 11 sold out en el Auditorio Nacional de Ciudad de México y 7 sold out en el Movistar Arena de Bogotá, entre otros muchos logros, no hay duda de que desde su salto a la fama en el año 2012, Morat ha marcado un antes y un después en la música en español.

SOLD OUT!!!!!🔥🔥🔥🔥🔥 nueva fecha en noviembre🤘🏼🤘🏼🤘🏼🤘🏼🤘🏼🤘🏼🤘🏼 pic.twitter.com/xD6uUdQqzS — Morat (@MoratBanda) June 14, 2022

Con el objetivo de que todos los fans de la banda puedan disfrutar de las canciones de su nuevo disco en vivo, así como del inicio de la nueva etapa musical que acaban de comenzar, Morat ha anunciado una nueva fecha para Madrid. En ese nuevo concierto, los colombianos también interpretarán los éxitos que les han llevado a lo más alto de la industria musical.

La nueva fecha en Madrid se suma a la lista de conciertos de la gira por España con la que a lo largo de este verano el grupo se recorrerá las principales ciudades españolas. Una gira muy esperada por todos sus fans españoles, después de estos últimos años sin pisar un escenario debido a la pandemia.

Desde el lanzamiento de Cómo te atreves en el año 2012, Morat se convirtió en uno de los grupos más escuchados de nuestro país. Los integrantes de la banda colombiana siempre se han mostrado muy agradecidos con España, siendo uno de los primeros países donde alcanzaron el éxito. De esta forma, para ellos su nueva gira en España de alguna manera es como volver a casa.