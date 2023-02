Mónica Naranjo confiesa el motivo por el que no iría a ‘Eurovisión’

Mónica Naranjo ha sido una de las presentadoras del Benidorm Fest 2023 junto a Rodrigo Vázquez e Inés Hernand. La cantante es sin duda una de las voces más potentes de nuestro país y al preguntarle si representaría a España en Eurovisión ha revelado el motivo de por qué no lo haría.

En la edición del certamen de 2022 comenzó una fuerte polémica por los votos que se ha arrastrado hasta la de este año que se está celebrando actualmente. Aunque esto no debería alcanzar a los concursantes cuya mera responsabilidad es cantar, la exposición pública siempre hace que les salpique parte de este tipo de comentarios.

La presentadora al igual que el resto del equipo llevan intentando quitar peso a este tipo de cosas desde incluso antes del comienzo como tal del Benidorm Fest. “Porque estamos celebrando la diversidad musical, pero también la diversidad de opiniones, os pido respeto y cariño. Aquí y en redes. Tanto para los artistas como para los que van a emitir su opinión. Recordad: la música nació libre, no la ensuciemos”, manifestó Mónica Naranjo en la primera semifinal.

La artista volvió a hablar sobre el tema ayer en La Noche del Benidorm Fest justo tras la emisión de la segunda gala. “Ha estado muy justo. Esta final va a estar reñida”, ha opinado la presentadora. “Como al final no salga quien se supone que quiere la gente, verás”, dijo medio en broma medio enserio. “Os pido, de corazón, que por favor no seáis ansiosas. Que sois muy ansiosas y que, cuando no sale el artista que queréis, la liais muy gorda. Y aquí estamos para amar la música”, ha vuelto a recalcar.

En la entrevista le han preguntado a la cantante sobre si ella se presentaría como candidata para Eurovisión. No es la primera vez que le han hecho esta cuestión y lo ha negado en todas, pero en esta ocasión ha dado motivos. “Ellos son unos fuera de serie. Están acostumbrados a la presión mediática”, ha dicho sobre los actuales aspirantes. “Con los años me he vuelto una persona muy práctica”, ha afirmado Mónica Naranjo aludiendo a que no está ya en sus planes enfrentarse a polémicas. “¿Me apetece esta aventura? No, porque no estoy mal de la cabeza”, ha concluido finalmente.