La isla de las tentaciones 7 está siendo todo un fenómeno. Y es que cada temporada del reality causa sensación entre el público y cumple con todas las expectativas. Es por eso que los espectadores se mueren de ganas de conocer la realidad del programa y, sobre todo, las vivencias de quienes acuden a República Dominicana por el reality. Es por eso que una ex participante del programa ha desvelado algunos secretos.

Irene Rodríguez se ha sumado a la tendencia de la red social Tik Tok para contar cómo fue su experiencia: «He ido a La isla de las tentaciones y…». Este vídeo en el que estalla contra el programa ya tiene más de 2 millones de visualizaciones en Tik Tok. «Claro que la mitad es mentira o está exagerado», continúa la frase, asegurando que el programa engaña a los espectadores. Además, ha atizado contra el programa declarando que «no pagan bien», aún así, esta queja ya ha sido hecha más de una vez por otros antiguos participantes del programa.

Entre otras cuestiones, ha querido hablar de las virales frases de las presentaciones. Y es que estas frases siempre se convierten en memes y muchos creadores de contenido las parodian: «La frase de presentación no me la inventé yo». Al parecer, y como ya declararon otros participantes, esta frase es aportada por el programa. Los solteros simplemente se limitan a memorizarla y a decirla de su propia boca.

También ha contado que estar allí no son del todo unas vacaciones, ya que no gozan de plena libertad: «No estaba de vacaciones, no me dejaban asomarme ni a la playa». Además, en el vídeo cuenta que se expone al riesgo de que le demanden por ese Tik Tok.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Irene Viñolo (@irenerodrigux)

La ex tentadora ha recibido muchas críticas, ya que los usuarios la acusan de buscar un segundo de fama por no haber tenido éxito en el programa. Aún así, en el vídeo parece mostrar que se lo toma con humor diciendo: «Ya sé que no me has visto en el programa, normal.»

Un mal trago para Marieta de La isla de las tentaciones

Una de las participantes más virales del programa por su temprana infidelidad con uno de los tentadores se llevó una sorpresa, y no precisamente buena, en la última hoguera. Marieta cayó en la tentación con Sergio en el segundo programa de la edición y ahora su pareja se ha vengado.

Y se ha enterado de una forma totalmente inesperada. Mientras estaban en la hoguera y Sandra Barneda le mostraba las imágenes de David a María, Marieta vio como su novio, Álex, se besaba con una de las tentadoras detrás de los protagonistas de las imágenes. La joven, como no podía ser de otra forma, estallaba en gritos de incredulidad.