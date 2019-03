Miriam Rodríguez demuestra con estas palabras su gran unión musical con Pablo López

La emoción causada por la actuación de un concursante dio lugar a estas bonitas palabras de Miriam Rodríguez

‘La Voz’ está que se sale y no para de darnos momentazos. Este, uno de los programas más alabados de Antena 3 dejaban de lado la noche del pasado lunes los asaltos y robos, para subir a los concursantes al ‘ring’.

Fue el turno de los equipos de Pablo López y Paulina Rubio, quienes estaban acompañados por sus asesores, Miriam Rodríguez y Antonio José, respectivamente.

El malagueño fue el primero en completar su equipo, formado por 8 concursantes, de los cuales dos eran robados. Paulina está haciéndose más de rogar y podrá robar a otro concursante en los próximos programas.

Perteneciente al grupo de Pablo, Auba Estrella se encargó de romper el hielo y no sólo consiguió romperlo, sino que lo derritió: sacó el lado más emocional de Antonio Orozco, quien le dedicó unas bonitas palabras después de que cantara ‘Aunque tú no lo sepas’.

Incapaz de contener las lágrimas, el coach de ‘La Voz’ dijo: “Es algo que es imposible describir, que es lo relativo del tiempo. La música y las personas tienen la capacidad, casi desconocida, de ser capaces de detener el tiempo. Gracias a tu voz mi vida pasó lentamente por delante de mi mente. Eso no se puede pagar ni comprar, solo se puede sentir”.

Más tarde, fue el turno de Andrés Iwasaki, que también pudo pasar a la siguiente fase. Este interpretó ‘Ojalá’, de Silvio Rodríguez, poniendo a todos la piel de gallina. Pero en especial, fue Miriam Rodríguez la que quedó más impactada y tras la actuación dijo: “me encantó conocerlo porque es de esas personas que las conoces por primera vez y quieres conocerla más”, “la primera vez que alguien me cantó una canción de Silvio fue Pablo López, y yo a ti no pararía de pedirte constantemente que me cantaras más canciones, así que gracias porque esto que hiciste hoy aquí ha sido maravilloso”.

Todo ocurrió bajo la atenta mirada de Pablo López, que se mostraba emocionado por la bonita referencia que Miriam Rodríguez le había hecho.

No cabe duda de que los dos tienen un feeling especial; lo demostraron con su tema juntos, ‘No!’, el cual pertenece al primer álbum de la ex triunfita, ‘Cicatrices’. Pero no solo es encima de un escenario donde muestran esta gran complicidad que los une, según hemos podido ver en redes donde siempre aprovechan para dedicarse bonitas palabras el uno al otro. Con una simple mirada se entienden a la perfección.