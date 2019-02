Miley Cyrus reconoce haber odiado a ‘Hannah Montana’

Miley Cyrus, ¿ha odiado a 'Hannah Montana'?

Miley Cyrus es una de las artistas más importantes de los últimos tiempos. La artista estadounidense nos ha marcado a todos. No solamente ha demostrado ser una gran intérprete y compositora sino que, por si fuera poco, también cuenta con un corazón de oro. ¡Lo tiene todo!

Así ha sido y será siempre todo un referente para los más jóvenes. Conocimos a Miley Cyrus, entre otras cosas, por su etapa como protagonista en la serie de Disney titulada ‘Hannah Montana’. Ella tenía el papel principal y ese trabajo ha ido arrastrándolo durante muchísimos años.

De hecho, hasta hace relativamente poco tiempo no ha podido asumir su pasado puesto que ha intentado, por todos los medios, librarse de la etiqueta de “chica Disney” una vez terminó su etapa en ‘Hannah Montana’. La propia Miley Cyrus lo ha reconocido recientemente en una entrevista.

“Desde hace 18 años, probablemente hasta hace dos años, odiaba todo lo que tuviera que ver con ‘Hannah Montana’”, confesó la propia artista. “Desde el último disco. Mi último álbum se llamó ‘Younger Now’ y dice que, aunque no es quien soy, no tengo miedo de quién era antes. Esa fue mi filosofía”

Por si fuera poco, Miley Cyrus continuó con sus explicaciones: “Realmente no fui una niña puesto que trabajé mucho, pero eso era lo que quería. No es una historia típica de que alguien me obligó a hacerlo a golpe de látigo, puesto que ese trabajo era lo que quería hacer”.

En cuanto a la forma de vestir de “estrella pop” que tenía cuando era pequeña, Miley Cyrus confesó que invirtió esa imagen conforme iba creciendo: “Cuando me puse cuernos de unicornio en la cabeza y me pegué ositos comestibles me sentí como una niña cuando no lo era. Quería poder usar cosas tontas cuando no podía usarlas”. ¡Ahí está la respuesta!