Hace unos días se hizo oficial que Turín será la ciudad que acoja el festival de ‘Eurovisión 2022’. Una noticia que revolucionó a todos los fans del certamen europeo, cuya Gran Final será el próximo 14 de mayo de 2022. Y ahora, ha salido a la luz un posible presentador: Mika.

Tras la victoria de Måneskin en ‘Eurovisión 2021’, fueron 17 las ciudades italianas que presentaron su candidatura para acoger el festival. Finalmente, la organización del mismo ha decidido que sea Turín la ciudad en la que se celebre la próxima edición.

De esta forma, Turín ha conseguido hacerse con el festival al contar con la mayoría de los requisitos necesarios para ello. Un festival que volverá a celebrarse en Italia 30 años después de la última vez, después de que em 1991 se celebrase en Roma.

«Acoger el festival es un gran momento para exportar la cultura del país anfitrión al resto del mundo. Eurovisión es una competición amistosa, donde los países celebran la unión, la diversidad y los mejores valores de la humanidad. Creo que tener la posibilidad de albergar todo eso es un gran privilegio» ha afirmado Martin Österdahl, el supervisor ejecutivo de ‘Eurovisión’.

Turín será la ciudad afortunada que acogerá a todos los fans europeos y ahora queda por saber quien se convertirá en el presentador del evento. Eso sí, hay un nombre que suena con fuerza: el artista Mika.

Fue el medio italiano Torino Corriere el que adelantó que el presentador oficial del festival será Mika, tras haber adelantado que Turín sería la ciudad que acogería el festival. Un rumor que ha empezado a coger fuerza, aunque de momento, no hay nada confirmado.

Bootcamp time at @Xfactor_italia. With @Machete_Mnlt heading onto set to choose the acts I will take through to home visits #XF2021

📸 @danilomusicfoto pic.twitter.com/SIZajyNYW2

— MIKA (@mikasounds) October 7, 2021