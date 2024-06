El pasado jueves pudimos disfrutar del estreno de Supervivientes All Stars. Entre otras tantas cuestiones, fuimos testigos de uno de los momentos más duros de Adara Molinero en televisión. ¿En qué consiste, exactamente? En el auténtico pánico que estaba sintiendo por volver a enfrentarse a esta aventura.

Aunque reconoce que tenía muchísimas ganas de concursar en Supervivientes All Stars, todo cambió de forma radical una vez llegó a los Cayos Cochinos de Honduras. Y es que han sido muchos los malos recuerdos que han vuelto a su memoria, precisamente por lo sumamente mal que lo pasó.

Entre otras tantas cuestiones, la joven reconoció que le daba auténtico «terror» volver a pasarlo así de mal. Aunque lo intentaba, era incapaz de verse en las mismas situaciones y mucho menos volver a tirarse del helicóptero. A su lado, en todo momento, estuvo Bosco Blach Martínez-Bordiú. El campeón de Supervivientes 2023 compartió edición con Adara y, además, también mantuvo una relación con ella.

Al ser consciente de lo sumamente mal que lo estaba pasando, el sobrino de Pocholo trató de animarla en todo momento. Cuando los dos se encontraban en el helicóptero, justo antes de que ella se negase en rotundo a saltar, un micro abierto ha desvelado la conversación que los dos estaban teniendo. No estaba previsto que esa charla saliera a la luz pero, por cuestiones del directo, sí que ocurrió.

La influencer no paraba de repetir, una y otra vez, lo siguiente: «No me quiero volver». Fue entonces cuando Bosco continuó animándola: «Yo tampoco. Hay que hacerlo, con fuerza». Lejos de que todo quede ahí, el ganador de Supervivientes 2023 fue mucho más allá: «Cuando el camino se pone duro, solo los duros caminan».

Una charla que tuvo lugar fuera de cámaras que no sirvió de mucho. Pero tampoco la que sucedió mientras sí sabían que estaban siendo grabados. En esta conexión en directo con Jorge Javier Vázquez, tuvo un precioso gesto con la subcampeona de su edición: «Poco a poco. A Adara no la veo muy lista para saltar, pero yo la he dicho que este año hasta la dejo ganar si quiere».

A pesar de los esfuerzos, los dos sobrevolaron los Cayos Cochinos pero él fue el único que se tiró del helicóptero, protagonizando un salto de récord. Ella optó por no hacerlo, contando con el apoyo incondicional tanto de Jorge Javier Vázquez como del resto del equipo. Al fin y al cabo, su pretensión es que ella se sienta lo más cómoda posible para poder enfrentarse, con fuerza, a esta durísima aventura.